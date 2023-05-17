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Kia 確認 EV9 GT「即將到來」

7Car 小七車觀點

據外媒《INSIDEEVs》指出，Kia 已確認將會推出 EV9 GT 車款，雖未公佈過多細節，但推測性能上比標準的 EV9 有相當大的升級。在標準車型在歐洲推出時，Kia 同時確認 EV9 GT 「即將到來」，延續了 Kia 品牌在 EV6 GT 之後的運動化形象。

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據外媒消息，Kia 將會推出 EV9 GT 車款，延續 Kia 品牌在 EV6 GT 之後的運動化形象。
Kia 總裁兼 CEO 宋浩成在今年 3 月的一次訪談中，宣布了將會為 EV9 推出EV9 GT，並表示 EV9 GT 將於 2025 年初上市。除了每個軸上都搭載一個電動馬達外，目前還沒有具體的動力系統細節可供提供。雖然目前還沒有 EV9 GT 的具體規格，但我們可以參考 EV6 GT 與 EV6 的差異，大致了解相比標準版的 EV9 可能會有哪些升級。標準版 EV6 的 AWD 版本最大馬力輸出為 325hp、最大扭矩為 61.7kgm，而 EV6 GT 則將馬力提升至 576hp、扭力提升至 75.5kgm。

雖然目前還沒有 EV9 GT 的具體規格，但我們可以參考 EV6 GT 與 EV6 的差異，大致了解相比標準版的 EV9 可能會有哪些升級。
EV9 具有 76.1kWh 與 99.8kWh 兩種電池規格，其中後輪驅動配置76.1kWh 電池，動力具有 215hp/35.7kgm 最大輸出；長程版車型則是搭載 99.8kWh 電池，但動力略減來到 201hp/35.7kgm，而 AWD 車型則擁有 380hp/61.2kgm 輸出，另可透過 Kia Connect 商店選購 Boost 功能，讓最大扭力提升至 71.4kgm，0～100km/h 加速則有 5.3 秒的表現。而其搭載的 800V 充電系統則可在 15 分鐘內替車輛補充可行駛 239km 的電量。EV9 預計會在今年（2023）下半年進入市場，國內則是預計第四季會導入。

EV9 預計會在今年（2023）下半年進入市場，國內則是預計第四季會導入。
雖然目前還沒有太多有關 EV9 GT 的細節或消息，不過若是未來 Kia 真的推出 EV9 GT，那也許將會搶下目前 Kia 品牌「最強性能車型」EV6 GT 的位置，成為新一任「品牌性能代表車型」。

若是未來 Kia 真的推出 EV9 GT，也許將成為新一任「品牌性能代表車型」。

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