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紀年 GTI 車型誕生 25 周年 Volkswagen Polo GTI Edition 25 限量發售登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

為了慶祝第一代 Volkswagen Polo GTI 於 1998 年誕生迄今 25 周年，Volkswagen 近日宣布推出 Polo GTI Edition 25 特仕車型，其擁有專屬的運動化調校底盤和外觀套件，預計將限量生產 2,500 台。

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Volkswagen 慶祝 Polo GTI 車型推出 25 周年，特別打造 Polo GTI Edition 25 特仕車型。
此次新推出的 Polo GTI Edition 25 外觀上最大的特點在於車身追加專屬的彩繪貼紙，並加入其他的車色選擇（包含Pure White、Kings Red Metallic、Reef Blue Metallic、Smoke Grey Metallic  及 Deep Black Pearl Effect ），同時標準配備 IQ LED  矩陣大燈和 18 吋 Adelaide 黑色鋁圈，車頂和後視鏡外蓋也同樣採用黑色烤漆處理，至於剎車卡鉗則為紅色烤漆點綴。

進到車內，運動化座椅採用黑色通風皮革鋪陳，椅背還含有紅色元素和 GTI 標誌。門檻飾蓋上還有“one of 2500”的專屬銘牌，代表本車的限量身分。其它配備還包含了具有 25字樣和換檔撥片的真皮運動化方向盤，以及 8 吋 Ready2Discover 多媒體娛樂系統。原廠亦提供 IQ.Drive 駕駛輔助系統套件，其中也包含具備半自動駕駛輔助機能的 Travel Assist。

底盤部分，Polo GTI Edition 25 相較於一般車型其車高再降低 15mm 來提升操控上的極限，動力來源採用 EA888 2.0 升 TSI 四缸渦輪增壓引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱來驅動前輪，最大馬力達到 204hp、峰值扭力 320Nm，可於 6.5 秒內完成 0-100km/h 加速。

Polo GTI Edition 25 將於 6 月 1 日開始接受預訂，在德國的起價為 35,205 歐元。第一代Polo於 1975 年推出，不過直到 1998 年才推出 GTI 車型。現行販售的第六代車型於 2017 年首次亮相，隨後於 2021 年進行中其改款，而現行款也被認為是車系的莫代行，預計將在 2025 年被純電動 ID.2all量產車型所取代。

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