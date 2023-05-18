Essenza SCV12 車主獨享 / 僅有 40 輛　Lamborghini 推出 Urus Performante

追加新車型及配備 2023 年式 DS 9 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

法國豪華品牌 DS Automobiles 近日宣布推出 2023 年式 DS 9 車系，追加全新的車型以及配備，預計在本月於目前在售的市場開始供應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
DS Automobiles 推出 2023 年式 DS 9 車系。
2023 年式 DS 9 最重要的升級在於車內導入品牌最新的 12 吋DS IRIS System 多媒體系統。其採用了全新的操作介面，可依照車主的喜好自由調整功能配置和介面，同時還支援自然語音偵測系統，還整合了空調系統以及 360 度環景影像等功能。

另外內建的導航系統也追加互聯網功能，可以即時偵測交通狀況並計算實際最佳的路線，並能顯示天氣預報、加油站的位置和價格，以及公車站、充電站的位置，當然 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結也是標準配置。

車系編成部分，DS 9新增了 Opera 車型，其標準搭載了 DS Active Scan Suspension 攝影鏡頭控制減震系統、含 DS Drive Assist Level2 半自動駕駛輔助系統、駕駛人注意力偵測和 DS 夜視影像，同時還有含重低音 Focal Electra 音響系統和供後排乘客使用的 DS Lounge Pack 豪華套件。為了營造奢華的氣息，Opera 車型亦標準配備 Nappa 皮革座椅，並在中控台和儀表板的飾板上加入浮雕 DS 標誌和皮革。座艙提供 Ruby Red、Art Basalt Black 兩款顏色選擇，均搭配 Pebble Grey Alcantara 材質頂篷。

除此之外，DS 9 也追加了 Esprit De Voyage 車型，其擁有更多的內裝顏色以及 Nappa / Alcantara 材質鋪陳。

動力上，DS 9 提供 E-Tense 250 系統 ，整合了可發揮 200 匹馬力的四缸引擎和 110 匹馬力的電動馬達，搭配 15.6 kWh 電池組，在 EV 模式下可提供 75 公里純電續航里程 (WLTP)。而最頂級的動力系統則是 E-Tense 4×4 360，同樣配備 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，並輔以兩組電動馬達，可分別輸出 110hp 及 113hp，同樣搭配 15.6 kWh 電池組，約有 62 公里純電續航表現。

紀年 GTI 車型誕生 25 周年 Volkswagen Polo GTI Edition 25 限量發售登場

預計 2024 年第一季開始交車 Ineos Grenadier 進軍北美市場

煞車動能回收系統失靈，Tesla在中國旗下所有車型 110萬輛全數召回

IIHS更新撞擊測試結果Part 3，Honda Civic / Kia Forte / Nissan Sentra / Subaru Crosstrek / Toyota Corolla，只有兩車合格

我是廣告 請繼續往下閱讀