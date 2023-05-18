追加新車型及配備 2023 年式 DS 9 登場

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DS Automobiles 推出 2023 年式 DS 9 車系。2023 年式 DS 9 最重要的升級在於車內導入品牌最新的 12 吋DS IRIS System 多媒體系統。其採用了全新的操作介面，可依照車主的喜好自由調整功能配置和介面，同時還支援自然語音偵測系統，還整合了空調系統以及 360 度環景影像等功能。
另外內建的導航系統也追加互聯網功能，可以即時偵測交通狀況並計算實際最佳的路線，並能顯示天氣預報、加油站的位置和價格，以及公車站、充電站的位置，當然 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結也是標準配置。
車系編成部分，DS 9新增了 Opera 車型，其標準搭載了 DS Active Scan Suspension 攝影鏡頭控制減震系統、含 DS Drive Assist Level2 半自動駕駛輔助系統、駕駛人注意力偵測和 DS 夜視影像，同時還有含重低音 Focal Electra 音響系統和供後排乘客使用的 DS Lounge Pack 豪華套件。為了營造奢華的氣息，Opera 車型亦標準配備 Nappa 皮革座椅，並在中控台和儀表板的飾板上加入浮雕 DS 標誌和皮革。座艙提供 Ruby Red、Art Basalt Black 兩款顏色選擇，均搭配 Pebble Grey Alcantara 材質頂篷。
除此之外，DS 9 也追加了 Esprit De Voyage 車型，其擁有更多的內裝顏色以及 Nappa / Alcantara 材質鋪陳。
動力上，DS 9 提供 E-Tense 250 系統 ，整合了可發揮 200 匹馬力的四缸引擎和 110 匹馬力的電動馬達，搭配 15.6 kWh 電池組，在 EV 模式下可提供 75 公里純電續航里程 (WLTP)。而最頂級的動力系統則是 E-Tense 4×4 360，同樣配備 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，並輔以兩組電動馬達，可分別輸出 110hp 及 113hp，同樣搭配 15.6 kWh 電池組，約有 62 公里純電續航表現。