Lexus 公佈 2024 年式 LC 500、LC 500h 售價與更新配備

昨日（5/17）Lexus 在官方媒體網站上公佈了 2024 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 售價與配備更新。Lexus LC500 售價調升 $4,250 美元（約新台幣 $130,656 元），來到 $98,850 美元（約新台幣 $3,038,925 元）；LC500h 調升 $1,550 美元（約新台幣 47,651 元），來到 102,150 美元（約新台幣 $3,140,377 元）。
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Lexus 在官方媒體網站上公佈了 2024 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 售價，Lexus LC500 為 $98,850 美元（約新台幣 $3,038,925 元）、LC500h 為 102,150 美元（約新台幣 $3,140,377 元）。2024 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 最大的改變在於升級了車載系統，將之前搭載的 10.3 吋車載螢幕，換為一個 12.3 吋的觸控螢幕，並標配搭載了360° 環景影像顯示系統（Panoramic View Monitor），將前方、後方、左側和右側相機的影像結合起來，提供車輛周圍的完整視角。新的車載系統將可以支援雙藍牙（Dual Bluetooth）以及無線版的 Apple CarPlay 和 Android Auto 整合功能。
2024 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 升級了車載系統，將之前搭載的 10.3 吋車載螢幕，換為一個 12.3 吋的觸控螢幕。除了更新的車載系統外，還新增了兩種新的車色：2.0 超音速藍（暫譯，原文為 Ultrasonic Blue Mica 2.0）和皇冠銅棕（暫譯，原文為 Copper Crest），這兩種顏色都需要額外選配，價格為 595 美元（約新台幣 $18,291 元）。此外，還新增一個深玫瑰色（暫譯，原文為 Dark Rose）的內裝顏色可供選擇。2024 年式 LC 500 和 LC 500h 在輪圈上搭配了 21 吋鍛造合金輪圈，表面施以亮光黑烤漆。動力部分則維持 5.0L NA V8 引擎，最大馬力為 464hp 和最大扭力 54kgm，變速箱同樣搭配 10 速自動變速箱。
除了更新的車載系統外，還新增了兩種新的車色：2.0 超音速藍（暫譯，原文為 Ultrasonic Blue Mica 2.0）和皇冠銅棕（暫譯，原文為 Copper Crest），這兩種顏色都需要額外選配，價格為 595 美元（約新台幣 $18,291 元）。2022 年 LC 500 搭載 10.3 吋螢幕的車載系統在外媒的評價中獲得了較差的評價，此次更新為 12.3 吋的觸控螢幕車載系統，並新增了環景影像，也反映在價格上。國內現行的 2023 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 分別為新臺幣 620 萬元及 650 萬元，若以漲幅來算的話，2024 年式 LC 車系將會落在新臺幣 647 萬至 660 萬元不等。
以漲幅計算的話，2024 年式 LC 車系將會落在新臺幣 647 萬至 660 萬元不等。