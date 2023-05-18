Lexus 公佈 2024 年式 LC 500、LC 500h 售價與更新配備

昨日（5/17）Lexus 在官方媒體網站上公佈了 2024 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 售價與配備更新。Lexus LC500 售價調升 $4,250 美元（約新台幣 $130,656 元），來到 $98,850 美元（約新台幣 $3,038,925 元）；LC500h 調升 $1,550 美元（約新台幣 47,651 元），來到 102,150 美元（約新台幣 $3,140,377 元）。





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Lexus 在官方媒體網站上公佈了 2024 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 售價，Lexus LC500 為 $98,850 美元（約新台幣 $3,038,925 元）、LC500h 為 102,150 美元（約新台幣 $3,140,377 元）。

2024 年式 Lexus LC 500 和LC 500h 升級了車載系統，將之前搭載的 10.3 吋車載螢幕，換為一個 12.3 吋的觸控螢幕。

除了更新的車載系統外，還新增了兩種新的車色：2.0 超音速藍（暫譯，原文為 Ultrasonic Blue Mica 2.0）和皇冠銅棕（暫譯，原文為 Copper Crest），這兩種顏色都需要額外選配，價格為 595 美元（約新台幣 $18,291 元）。

以漲幅計算的話，2024 年式 LC 車系將會落在新臺幣 647 萬至 660 萬元不等。