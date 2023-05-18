創意總經理看好晶片設計服務！ASIC市場商機可期

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戴尚義表示，半導體產業雜音持續，包含通膨、升息等不確定因素，使得消費電子產品需求疲弱。但隨著市場競爭的日趨激烈，越來越多的廠商開始尋求差異化，系統及品牌大廠持續投入資源開發客製化應用晶片（ASIC），ASIC市場需求仍維持高速成長步調。
創意去年設計服務及晶圓產品營收同步成長，整體營運表現續創新高。合併營收新台幣240.4億元，年增59%，稅後淨利37.1億元，每股純益27.69元，年增154 %。
戴尚義說，國際科技大廠加速開發專屬ASIC晶片，以拉大與其他競爭者之間的差異。高效能運算（HPC）晶片朝小晶片chiplet架構發展，也仰賴更先進製程與高階封裝技術。
戴尚義表示，創意為把握這市場趨勢，將繼續在高階製程以及系統級封裝（SiP）投入研發資源，提升晶片設計服務的競爭優勢，以提供客戶更多附加價值。
展望今年，戴尚義說，通用式晶片逐漸無法滿足不同應用場域的晶片需要及不同架構和特性的需求，來自國際大廠之晶片設計委託案將會絡繹不絕，且各大品牌客戶對於先進製程技術以及系統級封裝的需求仍舊暢旺，全球ASIC市場將商機不斷，創意營運也將隨之水漲船高。
戴尚義表示，相對於通用式晶片，ASIC的需求是較為長期且穩定的，雖然提供服務的時間較長，但產品生命週期同樣較長，跟合作夥伴的關係也是長期的關係。
戴尚義指出，長達3年以上的美中貿易衝突再度升級，隨著美國對中國的出口管制措施不斷擴大，創意秉持自中美貿易戰以來的謹慎選案態度，遵守所有法規，並以最嚴謹的程序審核客戶是否符合相關規範，以確保在合法情況下服務全世界的客戶，未來仍將高度關注美國的管制措施，避免地緣政治風險。
創意股東會承認去年度財務報表，並決議通過每股配發14元現金股利，還完成董事全面改選，台積電取得4席董事，代表人為曾繁城、戴尚義、侯永清及黃仁昭，獨立董事由清大科管院顧問金聯舫、安泰銀行董事長丁予康、和通創投集團董事長暨執行長黃翠慧、南台科技大學校長吳誠文及台大國際企業系特聘教授陳厚銘當選。（編輯：楊凱翔）1120518