限量 999 台 / 僅供六速手排　Mini 推出 John Cooper Works 1to6 Edition

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外觀方面，John Cooper Works 1to6 Edition 引擎蓋、天窗、尾廂上帶有以六速手排標誌所編織而成的專屬紋路，葉子鈑、C 柱以及尾門更貼有銘牌以驗明正身，諸多細節則以燻黑處理來呈現運動感，足踏 18 吋深黑色 Circuit Spoke 鋁圈。內裝與車外相同，享有專屬方向盤以及地墊，副駕駛前方為 3D 浮雕飾板，典型的 Mini 中央儀表採用發光的紅色邊框設計，與無菸煤色車頂篷形成大氣對比。
動力方面，採用 1,998cc TwinPower Turbo 渦輪增壓直列 4 缸汽油引擎，可輸出 231hp 最大馬力，搭配上 6 速手排變速箱，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 6.3 秒即可完成，極速達到 250km/h。
手排車型在全球市場萎靡，再加上電動車日新月異，不斷推陳出新，許多車廠早已放棄開發並淘汰傳統變速箱，轉而注意力放在開發電動車及油電混合車上。至於國內市場，過去曾有 Cooper S、JCW 等手排車型，搭配精湛的操控讓追求熱血操控的車迷樂此不疲，但以台灣消費者的使用習慣，現行在售的 Mini 都是以主流的雙離合器 7 速自手排變速箱為主。