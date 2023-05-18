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限量 999 台 / 僅供六速手排　Mini 推出 John Cooper Works 1to6 Edition

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

BMW Group 旗下英國品牌 Mini 今日 (5/18) 宣布推出 John Cooper Works 1to6 Edition 特仕版本，將僅限量生產 999 台，並配備 6 速手排變速箱以提供駕駛極致操駕樂趣。該車將在 5 月 20 日舉行的紐柏林 24 小時耐力賽上正式發表，並於 9 月時在歐洲、美國、加拿大和墨西哥等地區上市。

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Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
外觀方面，John Cooper Works 1to6 Edition 引擎蓋、天窗、尾廂上帶有以六速手排標誌所編織而成的專屬紋路，葉子鈑、C 柱以及尾門更貼有銘牌以驗明正身，諸多細節則以燻黑處理來呈現運動感，足踏 18 吋深黑色 Circuit Spoke 鋁圈。內裝與車外相同，享有專屬方向盤以及地墊，副駕駛前方為 3D 浮雕飾板，典型的 Mini 中央儀表採用發光的紅色邊框設計，與無菸煤色車頂篷形成大氣對比。

Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
動力方面，採用 1,998cc TwinPower Turbo 渦輪增壓直列 4 缸汽油引擎，可輸出 231hp 最大馬力，搭配上 6 速手排變速箱，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 6.3 秒即可完成，極速達到 250km/h。

Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
Mini John Cooper Works 1to6 Edition
手排車型在全球市場萎靡，再加上電動車日新月異，不斷推陳出新，許多車廠早已放棄開發並淘汰傳統變速箱，轉而注意力放在開發電動車及油電混合車上。至於國內市場，過去曾有 Cooper S、JCW 等手排車型，搭配精湛的操控讓追求熱血操控的車迷樂此不疲，但以台灣消費者的使用習慣，現行在售的 Mini 都是以主流的雙離合器 7 速自手排變速箱為主。

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