動力大升級 / 娛樂系統再進化　2024 年式 Land Rover Range Rover SV 海外上市

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2024 年式 Land Rover Range Rover SV 擁有最新一代 Pivi Pro 娛樂系統，並透過 13.1 吋懸浮式高解析觸控螢幕呈現，提供給使用者更即時和精確的操作，同時整合 Amazon Alexa 語音 AI 和 Land Rover 語音控制系統，使駕駛者能將注意力集中在道路上，軟體更新功能使車輛及其功能隨著時間的推移而再進化。
新年式車型同時也提供了更加多樣化的 SV Bespoke 客製化服務，比如 391 種不同顏色材料的選擇和 230 種車漆的選擇，可以根據顏色、貼花、材料、主題、個性化等多個層面進行訂製。
動力方面，搭載與 BMW 集團共享的 N63 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎配上輕油電混合技術，可發揮 615PS 最大馬力。另也提供 PHEV 車型，採用 Ingenium 3.0L 直列 6 缸汽油引擎，並分為 P550e 和 P460e 兩種車型，可分別產生 550PS 和 460PS 最大馬力，0-100km/h 加速可在 4.8 秒達成，純電續航里程 121 公里。底盤則採用 Land Rover 第一個五連桿後軸結構與後輪轉向功能；全新的 Dynamic Response Pro 動態反應系統，透過主動式 48V 電子側傾控制系統優化車輛行駛時的穩定性。
國內市場方面，台灣捷豹路虎今年 04/11 宣布 Land Rover Range Rover SV 正式在臺上市，採 P530 SWB 標準軸與 P530 LWB 長軸雙車型編成，建議售價分別為新臺幣 845 萬元起及 945 萬元起，同時提供 SV Signature Suite 豪華四人座配置，建議售價為 10,153,600 元起。