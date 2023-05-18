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動力大升級 / 娛樂系統再進化　2024 年式 Land Rover Range Rover SV 海外上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Land Rover 近日宣布推出 2024 年式 Range Rover SV 車系，主要針對動力進行優化，並導入最新娛樂系統，建議售價為 108,895 美金 (約合新臺幣 335 萬元) 起。

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2024 年式 Land Rover Range Rover SV
2024 年式 Land Rover Range Rover SV
2024 年式 Land Rover Range Rover SV 擁有最新一代 Pivi Pro 娛樂系統，並透過 13.1 吋懸浮式高解析觸控螢幕呈現，提供給使用者更即時和精確的操作，同時整合 Amazon Alexa 語音 AI 和 Land Rover 語音控制系統，使駕駛者能將注意力集中在道路上，軟體更新功能使車輛及其功能隨著時間的推移而再進化。

2024 年式 Land Rover Range Rover SV
2024 年式 Land Rover Range Rover SV
2024 年式 Land Rover Range Rover SV
2024 年式 Land Rover Range Rover SV
新年式車型同時也提供了更加多樣化的 SV Bespoke 客製化服務，比如 391 種不同顏色材料的選擇和 230 種車漆的選擇，可以根據顏色、貼花、材料、主題、個性化等多個層面進行訂製。

2024 年式 Land Rover Range Rover SV
2024 年式 Land Rover Range Rover SV
動力方面，搭載與 BMW 集團共享的 N63 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎配上輕油電混合技術，可發揮 615PS 最大馬力。另也提供 PHEV 車型，採用 Ingenium 3.0L 直列 6 缸汽油引擎，並分為 P550e 和 P460e 兩種車型，可分別產生 550PS 和 460PS 最大馬力，0-100km/h 加速可在 4.8 秒達成，純電續航里程 121 公里。底盤則採用 Land Rover 第一個五連桿後軸結構與後輪轉向功能；全新的 Dynamic Response Pro 動態反應系統，透過主動式 48V 電子側傾控制系統優化車輛行駛時的穩定性。

國內市場方面，台灣捷豹路虎今年 04/11 宣布 Land Rover Range Rover SV 正式在臺上市，採 P530 SWB 標準軸與 P530 LWB 長軸雙車型編成，建議售價分別為新臺幣 845 萬元起及 945 萬元起，同時提供 SV Signature Suite 豪華四人座配置，建議售價為 10,153,600 元起。

2024 年式 Land Rover Range Rover SV
2024 年式 Land Rover Range Rover SV

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