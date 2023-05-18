Hyundai 官方確認 概念車 N Vision 74 並不會量產化　但將推出一款小馬車型雙門車

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令人振奮的 N Vision 74 被證實不會投產。Pony 為 Hyundai 於 1974 年義大利都靈車展推出的一輛「小馬」車型轎車，由知名汽車設計大師喬治亞羅設計，為 Hyundai 第一款自行研發、進軍國際的車款，哥倫比亞、厄瓜多、比利時、荷蘭、希臘等市場也皆有上市。第一代車型於 1975 年生產至 1982 年，有各式各樣多元的車型，搭配來自於 Mitsubishi 的 1.2L（4G36）、1.4 L（4G33）與1.6 L（4G32）等三種不同排量的直列四缸引擎。第二代 Pony 於 1982 年推出，生產至 1990 年。不如第一代的多樣車型，第二代 Pony 僅有推出雙門 Pick-up 車款與五門斜背車型，動力則延續第一代車型有著三種動力選擇。
五門斜背的 Pony。Hyundai 概念車 N Vision 74 也是對於 Pony 這輛對品牌具有重大意義的致敬車款，不論是車名的 74 代表了第一代 Pony 推出的年份，就連造型也與 Pony 非常相似。N Vision 74 的車身造型相當接近同樣出自知名汽車設計大師喬治亞羅之手的 DeLorean DMC-12，並以 80 年代的未來科技感打造，在復古與未來中取得平衡，就如同電影《回到未來》裡的 DeLorean DMC-12 一樣，是部十足的「時光機器」感的車輛。不過可惜的是，量產這輛概念車的傳言已被官方否認，只能期待這樣的設計元素使用在某些市售車上了。
N Vision 74 與 DeLorean DMC-12 的外型非常相似。這次由 Hyundai 官方透露給外媒的消息一正一反，雖然概念車 N Vision 74 並不會量產，但我們可以期待一下這輛 Pony Coupe。近來國內市場的韓系車輛屢創佳績，而韓系車輛的品質整體在這幾年都又相當大幅度的提升，對於 Hyundai 將推出的 Pony Coupe 車型，也展現了 Hyundai 想橫向擴展市場的野心。
近年來韓系車廠有相當顯著的進步。