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外觀性能提升一次到位? 2024 Mustang RTR 預告登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

知名甩尾冠軍車手 Vaughn Gittin Jr. 所成立的 RTR 改裝廠近日透過社群媒體宣布將在 5/24 於美國奧蘭多推出以全新第七代 Mustang 打造的 Mustang RTR。

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美國改裝車廠 RTR Vehicles 宣布將帶來 2024 Mustang RTR。
從 RTR Vehicles 官方公布的預告圖來看，全新的 2024 Mustang RTR 預計將換上 RTR 最具代表性的網格水箱護罩及梯形 LED 日行燈組，另外結合官方稍早前公布的設計草圖，其預期還會搭載專屬設計全新的前下擾流、側裙以及輪圈，來進一步提升外觀上的侵略氣息。除了外觀升級之外，在底盤部分也預期加入可調式前防傾桿，並能針對車主的需求提供賽道、直線加速或是甩尾等不同取向來進行客製化調校。

動力方面，第七代 Mustang  GT 承襲了2.3升EcoBoost 四缸渦輪增壓引擎和 5.0 升 V8 自然進氣引擎，兩款動力可分別輸出 315匹和 480匹最大馬力。而過往 RTR 提供了不同等級的版本給予車主選擇，較為基礎的 Spec 3 版本套件能真 對  Mustang 搭載的 5.0L V8 引擎加裝機械增壓，使得最大馬力可突破至 700hp，而更高階的 Spec 5 套件則發揮到 750hp 的境界。

RTR Vehicles 與 Ford 有緊密的合作關係，雙方也曾推出過不少以 Mustang 改裝的車款，過往甚至能夠透過原廠的經銷體系來加選性能套件，因此 RTR 出品的改裝車型可說是完整度相當高的作品。

關於第七代 Mustang 引進國內的消息尚未明朗，但福特六和已經預告將導入Mustang Mach-E 純電跑旅，為國內消費者帶來 Mustang 家族熱血精神與純電野馬的奔放魅力，並滿足對於SUV與電動車的跨界用車需求。

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