換上新面容及空力套件 泰規 2023 Nissan Almera 登場

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Nissan 於泰國市場推出 2023 新年式 Almera 車系。泰規 2023 新年式 Nissan Almera 導入了 Nissan 品牌最新的家族化特徵，除了換上最新的平面化廠徽之外，還將 V-Motion 家族化設計進行更新，車頭取消中央的 V 形鍍鉻水箱護罩，改採用面積將寬大的橫幅格柵來點綴，進一步增強新鮮感。
另外這次原廠還特別提供全新的空力套件供選擇，在車頭部分於霧燈處追加專屬的飾蓋，並透過黑色飾條來營造出大型進氣口的視覺，同時下方也加入黑色下擾流，在引擎蓋前緣亦有Almera 的字樣。另外車側也提供側裙以及黑色是條點綴，車頂具備黑色鯊魚鰭天線，而車尾則有空氣分流器的設計，並採用雙中出排飾管，營造出更加搶眼的造型。
泰規 2023 Nissan Almera 新增專屬空力套件。進到車內，中控台具備了 8 吋 NissanConnect 車載娛樂系統及無線充電板。安全防護方面，導入 360° Safety Shield ADAS，包含 I-FCW 前方碰撞預警系統、IEB 防追撞緊急煞車系統、BSW 盲點警示系統、RCTA 後方車側警示系統、I-AVM 環景影像系統及 MOD 移動物體偵測系統。
動力配置方面，新年式 Almera 維持採用代號 HRA0 的 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 100ps 最大馬力及 152Nm 峰值扭力，搭配 X-Tronic CVT 無段變速系統及前輪驅動，也支援怠速熄火功能。
泰規 2023 Nissan Almera目前已在當地開始販售，官方報價依照車型等級不同落在 549,000 至 699,000 泰銖之間 (折合新台幣約 49 萬至 62.4 萬)。