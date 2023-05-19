續航力更強 Volkswagen 預告 ID. Buzz 長軸版將在當天發表

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Volkswagen 宣布首屆 International Volkswagen Bus Day 將發表長軸版 ID.Buzz。Volkswagen Group of America 公關主管 Cameron Batten 表示，無論車迷對 Type2 稱作 Buses、Bullis 或者 Kombis，都不能抹滅 Type 2 對於汽車文化的貢獻，而現在我們也持續推出 Type 2 在 21 世紀的電動化後繼車型 ID. Buzz，也很高興能夠與全球的福斯車迷及愛好者舉辦這一年一度的慶祝活動。
Volkswagen ID. Buzz 首度於 2022 年 3 月正式登場，採用 MEB 電動車模組化平台開發，提供 ID. Buzz / ID. Buzz Cargo 乘用以及商用車型，前者為 5/6 人座的廂型車，後者則採用封閉式車艙設計，最高可乘載 3 名乘客，目前已經在歐洲市場販售。
而為了慶祝首屆 International Volkswagen Bus Day 以及發表長軸版ID. Buzz，Volkswagen選在加州 Huntington Beach 海灘上舉辦全球發表會，當天既是媒體活動，也會開放一般消費者參加。當日活動將以 Cars & Coffee 為主題，並有各式的現場娛樂表演，同時還有 Type 2收藏家及名人出席。
根據 Volkswagen 官方透露指出，新款長軸版ID. Buzz將擁有較現行販售的歐規 車型更強勁的動力性能與續航表現，不過具體規格還要待發表當天才會揭曉。目前歐規 ID. Buzz 搭載 77kWh (總容量 82kWh) 的電池組，採用後輪驅動配置，馬達最大功率為 150kW (204hp)，峰值扭力 310Nm，最高時速 145km/h。而長軸車型在軸距增長後應有更多的空間容納電池組，預期能夠提供更加優異的續航里程。