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搭載 2.4T 渦輪四缸引擎　全新第四代 Toyota Tacoma 正式登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

經過車壇一陣熱烈的討論風波後，全新世代 Toyota Tacoma 中型皮卡終於在今日 5/19 正式亮相，採用最新家族設計語彙、高科技內裝配置並與 Tundra 和 Sequoia 共享 TNGA-F 底盤，預計很快就會在北美市場上市。

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全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
外觀方面，全新 Toyota Tacoma 換上了最新家族式設計語彙，車頭由六邊形水箱護罩結合梯形下氣壩，而原廠也分別推出了如 TRD Sport、Trailhunter、Limited 等多種不同車型，以運動、越野以及豪華等要素來強調性格。同時提供 Supersonic Red、Blue Crush Metallic、Underground、Wind Chill Pearl、Solar Octane、Celestial Silver Metallic、Black、Ice Cap、Bronze Oxide 等烤漆顏色選擇。

全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
內裝方面，標準配備 7 吋液晶儀表結合 8 吋多媒體螢幕，高階車型則將分別升級為 12.3 吋及 14 吋，並將支援無線 Apple CarPlay/Android Auto手機連結功能。此外，也將配備 JBL 高級音響系統以及手機無線充電等高級配備。主動安全方面，所有等級將全面搭載 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，提供安心的乘車體驗。

全新第四代 Toyota Tacoma
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全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
動力方面，全新 Toyota Tacoma 將會提供 2.4T 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，擁有 231/274/282hp 最大馬力和 329/420/430Nm 峰值扭力，配合上 6 速手排變速箱或是 8 速自排變速箱，並提供後驅以及四驅版本，最大有效載荷增加到  1,709 磅，最大牽引能力為 6,500 磅。未來更將推出 I-Force Max 油電混合動力系統，具備 331hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力。

全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma
Tacoma 車系在國內雖然未曾正式上市過，但亦有貿易商透過外匯的方式導入，在皮卡或者越野市場當中也有一批死忠車迷，相信在 Toyota 原廠發表大改款車型後，不久後便會有貿易商在國內販售的消息。

全新第四代 Toyota Tacoma
全新第四代 Toyota Tacoma

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