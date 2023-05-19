搭載 2.4T 渦輪四缸引擎　全新第四代 Toyota Tacoma 正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，全新 Toyota Tacoma 換上了最新家族式設計語彙，車頭由六邊形水箱護罩結合梯形下氣壩，而原廠也分別推出了如 TRD Sport、Trailhunter、Limited 等多種不同車型，以運動、越野以及豪華等要素來強調性格。同時提供 Supersonic Red、Blue Crush Metallic、Underground、Wind Chill Pearl、Solar Octane、Celestial Silver Metallic、Black、Ice Cap、Bronze Oxide 等烤漆顏色選擇。
內裝方面，標準配備 7 吋液晶儀表結合 8 吋多媒體螢幕，高階車型則將分別升級為 12.3 吋及 14 吋，並將支援無線 Apple CarPlay/Android Auto手機連結功能。此外，也將配備 JBL 高級音響系統以及手機無線充電等高級配備。主動安全方面，所有等級將全面搭載 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，提供安心的乘車體驗。
動力方面，全新 Toyota Tacoma 將會提供 2.4T 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，擁有 231/274/282hp 最大馬力和 329/420/430Nm 峰值扭力，配合上 6 速手排變速箱或是 8 速自排變速箱，並提供後驅以及四驅版本，最大有效載荷增加到 1,709 磅，最大牽引能力為 6,500 磅。未來更將推出 I-Force Max 油電混合動力系統，具備 331hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力。
Tacoma 車系在國內雖然未曾正式上市過，但亦有貿易商透過外匯的方式導入，在皮卡或者越野市場當中也有一批死忠車迷，相信在 Toyota 原廠發表大改款車型後，不久後便會有貿易商在國內販售的消息。