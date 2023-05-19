續航里程達 200 公里　Toyota、Daihatsu、Suzuki 宣布將合作推出微型電動商用車

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從釋出的官圖可看到這輛純電小型商用廂車擁有媲美 K-Car 輕型車的緊湊尺寸，從車牌則可得知分別命名為 Suzuki Everv、Daihatsu Hijet Cargo、Toyota Pixis Van，三個品牌除了廠徽以外擁有完全一致的外觀造型，並使用短車頭長軸距的配置來營造空間最大化，車側亦配有側滑門以方便上下貨物，足踏小尺寸商用鐵圈。
目前三方皆未透露該產品的內裝佈局和詳細動力規格，不過有表示將會結合 Suzuki 和 Daihatsu 在製造小型車方面的專業知識和 Toyota 的電氣化技術，共同開發適用於微型商用車的 BEV 系統，預期每次充飽電後的最大續航里程約為 200 公里，實現高效的最後一哩路物流服務，並進一步推動可持續性及碳中和目標。
國內市場方面，中華菱利於今年 4/19 時宣布推出小改款車型，將車名正式改為 E300，並提供貨/廂雙車型，建議售價分別為二人座廂型貨車 (新臺幣 95.5 萬元起，若不含電池為 63.5 萬元起)、五人座廂型客車 (新臺幣 99.7 萬元起，若不含電池為 67.7 萬元起)、二人座木床貨車 (新臺幣 91.2 萬元起，若不含電池為 59.2 萬元起)。同時提供車電分離方案，並採取每月支付電池月租費的租購方式，1 至 48 個月為 2,990 元，49 至 120 個月為 3,990 元。本站也已針對五人座廂型客車進行試駕報導，有興趣的讀者 [請按此參閱]。