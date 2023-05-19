針對之前的美國的竊盜案訴訟　Hyundai、Kia 以兩億美金達成和解 並提供車主更新防盜系統

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今日（5/18）Hyundai 與 Kia 已以兩億美金（約為新臺幣 61.4 億元）和解，並提供車主回廠進行軟體更新或提供相關防盜裝置以維護車輛安全。據外媒報導，自去年起一系列「如何竊取傳統鑰匙啟動車輛」的影片在社交平台 Tik Tok 上被流傳，造成許多人效仿並竊盜車輛，而根據報導顯示，大部分的車輛屬於 Hyundai 與 Kia 兩家汽車製造商所出產，多家保險公司因此付出總金額高達 1.9 億美金（約為新臺幣 58.4 億元）的鉅額賠償費，因而提起訴訟。Hyundai 集團於當時表示車輛防盜系統沒有問題，並表示該起訴訟是「不必要的」。而現今則以兩億美金的金額和解該場集體訴訟案，該和解協議涵蓋了約 830 萬輛 2011 年至 2022 年型號的傳統鑰匙點火系統，缺乏防盜裝置的 Hyundai 與 Kia 汽車。該和解協議中的最高 1.45 億美元（約為新臺幣 44.5 億元）用於對那些遭竊的 Hyundai 與 Kia 汽車車主進行經濟賠償。這些賠償包括對車輛和個人財產損失的最高 6125 美元（約為新臺幣 18.8 萬元）賠償，以及對保險相關費用（如保險扣除額或提高的保險費）的最高 3375 美元（約為新臺幣 10.4 萬元）賠償。該和解協議也包涵了像租車、計程車等不受保險賠償範圍的賠償，車主還將獲得被偷車輛後的拖車費用、罰單、罰款和其他處罰的報銷。
自去年起一系列「如何竊取傳統鑰匙啟動車輛」的影片在社交平台 Tik Tok 上被流傳，造成許多人效仿並竊盜車輛，而根據報導顯示，大部分的車輛屬於 Hyundai 與 Kia 兩家汽車製造商所出產。Hyundai 與 Kia 表示，將為缺乏防盜裝置的受影響車輛提供軟體升級，以幫助減少汽車竊盜。如果車輛不符合軟體升級資格，兩家公司表示將向客戶提供最高 300 美元（約為新臺幣 9,217 元）的補償，以供其購買防盜裝置，如方向盤鎖或市售的防盜裝置和防盜系統。受影響的 Hyundai 車型包括 2011 年至 2022 年的 Elantra、Tucson、Sonata、Accent、Kona 和 Santa Fe。Kia 汽車車型包括 Forte、Optima、Rio、Sedona、Sorento、Soul 和 Sportage。Hyundai 汽車表示，軟體修復只需要不到一小時的時間，每輛修復完成的車輛都將貼上一個車窗貼紙，提醒潛在的竊盜者該車輛已安裝了新的防盜裝置。
Hyundai 與 Kia 表示，將為缺乏防盜裝置的受影響車輛提供軟體升級，以幫助減少汽車竊盜。如果車輛不符合軟體升級資格，兩家公司表示將向客戶提供最高 300 美元（約為新臺幣 9,217 元）的補償，以供其購買防盜裝置。目前所獲消息皆來自外媒《Motor1.com》報導之 Hyundai 與 Kia 於美國市場上市車款，國內目前並無傳出兩廠牌之任何車款防盜系統上有缺失。
目前所獲消息皆來自外媒《Motor1.com》報導之 Hyundai 與 Kia 於美國市場上市車款，國內目前並無傳出兩廠牌之任何車款防盜系統上有缺失。