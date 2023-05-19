限量300輛！建議售價新臺幣 83 萬起　Nissan Sentra「耀眼黑化版」展間實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次拍攝的版本為尊爵智駕車型雙色「冷傲白搭配黯夜黑車頂」，建議售價新臺幣 88 萬元。All New Sentra「耀眼黑化版」，免費升級 8 項外觀及內裝配備，包括外觀免費升級 6 項配備：頭燈施以藍色外框點綴的「藍紋頭燈」，讓 All New Sentra「耀眼黑化版」閃爍著非凡眼神；「王者之翼」照地燈，於車門開啟或以I-key解鎖時，左右車側會有兩道白色雙翼，提升整體視覺質感；車側下部加入「星光藍車側飾板」，點綴出俐落的車身線條，再搭配包含「鏡面黑化水箱護罩」、「鏡面黑化保桿飾條」、「鏡面黑化鋁合金輪圈」的黑化套件，質感升級外更顯時尚跑格。
頭燈施以藍色外框點綴的「藍紋頭燈」
「王者之翼」照地燈。
車側下部加入「星光藍車側飾板」。
鏡面黑化水箱護罩
鏡面黑化保桿飾條。
鏡面黑化鋁合金輪圈。內裝免費升級 2 項配備，包含位於三環出風口及車艙車門的「環艙炫彩」氣氛燈，並可手動調整燈線強弱，燈光具有七種顏色，包含獵焰紅、魅影綠、霓幻藍、謎瀲紫、冰鑽白、暮光黃和星藍綠，可隨著車主喜好調整；座椅上施以「霓光藍縫線」，以霓光藍色呈現如繁星點綴般的夜空。
三環出風口及車艙車門的「環艙炫彩」氣氛燈，可手動調整燈線強弱與燈色。
座椅上施以「霓光藍縫線」，以霓光藍色呈現如繁星點綴般的夜空。本次 Nissan All New Sentra「耀眼黑化版」同時享有「NISSAN 10 倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案，包含 6 千元升級 2 萬元配件金，再加碼「五夠省」保修護照、0 利率分期貸款、無限延長保固等多重優惠，優惠總價值超過 9 萬元，讓消費者輕鬆入主，同步感受 Nissan All New Sentra「耀眼黑化版」顏值及質感再進化的獨特魅力。
Nissan All New Sentra「耀眼黑化版」同時享有「NISSAN 10 倍普發 幸福加碼送」購車優惠專案，包含 6 千元升級 2 萬元配件金，再加碼「五夠省」保修護照、0 利率分期貸款、無限延長保固等多重優惠。