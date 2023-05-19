Peugeot 3008 No.035 ---- Au revoir，我的法國寶獅！長測正式結案關箱

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首先在駕馭心得方面，Peugeot 3008 搭載的代號 DV5RC 1.5 升渦輪增壓柴油引擎擁有不錯的運轉精緻度，其輸出透過 EAT8 8 速手自排變速系統及前輪驅動之下，可在市區行車的合法速域內創造足夠的加速力道，輕點油門即可在短時間內提升車速至所需範圍。底盤雖然採用非獨立後懸吊設計，但經過坑洞或不平整路面的吸震能力優於預期，甚至不會遜於 Tiguan 車系，可說是相當不簡單。小盤徑的方向盤而有轉向犀利的感受，雖不及 Kuga ST-Line 般直接，但較過去長測的 C5 Aircross 更為明顯，而車身的側傾在市區移動並不至於過度，整體而言在都會區的綜合駕馭感受達到水準之上。
內裝配備使用心得方面，Peugeot 3008 全車系均在中控台上方標準配置 8 吋全彩觸控螢幕音響通資系統，以聳立於空調出風口上方的懸浮式設計來呈現，內部主選單形式來設計人機介面，將常用功能依類別顯示。此套車載系統搭配中控台上的實體按扭可快速切換選單，警示燈開關按鈕左側的按鍵可顯示內建的照片或訊息 App，但實際上較少使用。小七哥最常使用的功能為最左側的音樂符號按鈕，以小七哥每次上車都會連接手機啟動 Apple CarPlay 的使用習慣來說，按下此扭可立刻切換至播放曲目的畫面，當然 3008 也可對應 PEUGEOT MIRROR SCREEN® 鏡射系統及 Android Auto 智慧手機連結，目前使用下來對於其流暢度與反應速度感到滿意。車載系統中，也整合了空調系統、駕駛功能及車輛設定等頁面，駕駛功能設定頁面中可調整循跡控制、胎壓偵測、駐車雷達及 BSM 盲點偵測系統等配備的開關，至於車輛設定頁面則細分為進車、照明、舒適及安全共 4 大主題，介面顯示清晰易懂，甚至許多項目旁出現 ⓘ 圖案來查看動畫形式的功能解說，可說是相當貼心。懸浮式抬頭顯示儀錶板上方具有遮光罩，因此在烈日之下還是保有良好的辨識度，而儀錶版介面可透過方向盤左側的按鈕來切換「精簡」、「儀錶顯示」、「駕駛」、「用戶自訂」等顯示風格，在精簡模式中僅保留基本資訊，儀錶顯示模式則模擬傳統指針儀錶，駕駛模式則以兩側滾輪搭配中央資訊來呈現，用戶自訂則可透過中控抬車載主機來調整兩側欲顯示的項目。小七哥平日最常選擇用戶自訂模式，左側顯示 ADAS 系統資訊，右側顯示行車里程及油耗等資訊。
在主動安全配備上，Peugeot 3008 全車系標準配備 BSM 盲點偵測警示系統、LKA 車道維持輔助系統及 LPA 車道保持輔助系統等 ADAS 先進駕駛輔助系統。其中，BSM 盲點偵測警示系統，是透過搭載於前後保險桿的雷達來偵測周圍及後方的車輛，當實際於道路上行駛時，此套系統主要會在後方來車以較高車速接近以致於與本車形成一定的速度差時，系統才會閃爍車外後視鏡上的燈號來提醒，若在台北市區常見的擁擠混亂路況則不會如同過去長測的 Ford Kuga 或 Toyota Corolla Cross 般不斷閃爍，因此即便搭載此系統，仍須在欲改變自身動向時轉頭確認來車才能確保安全。在車道輔助方面，Peugeot 3008 具備可主動保持行駛在車道中央的 LPA 車道保持輔助系統，可在啟動 ACC 主動定速巡航系統後，按下位於儀錶台左下方的按鈕來啟動此功能，當系統透過位於前擋風玻璃中央上方的攝影機來判讀道路標線，並確認符合啟動條件後，儀錶板內的方向盤圖會變為綠色，代表系統已主動介入方向盤的舵角操控，實際使用的運作品質算是細膩，有效降低長途駕駛的疲勞。
空間機能方面，首先從駕駛座來看，3008 在方向機柱左側按鍵區的右方設計出一處可擺放卡片的凹槽，中控台下方與排檔座之間提供置物空間，排檔座右側也具備一處凹槽，日常使用以擺放鑰匙等小物件為主。除此之外，在中央鞍座與扶手之間配置了 2 組具備止滑與夾緊功能的置杯座，滿足擺放水瓶或飲料杯的需求。至於中央扶手部分，其外蓋採用對開式設計，下方提供收納空間，未能提供完整植絨處理稍嫌可惜。後座部分，中央空調出風口下風提供相當短淺的收納凹槽，不過其角度上揚的設計可稍微達到固定物品的效果，而雙前座椅背後方設有網狀的地圖袋，當拉下椅背中央的扶手，可見到內部配置 2 組固定式的置杯座，但就不若前座提供夾緊機能，擺放飲品時需多留意。整體來說，3008 車內所提供的置物空間對於日常使用需求而言足敷使用，亦展現出設計的巧思。行李廂左側設有傳統燈泡的照明燈，以及 12V 插座 1 組，而相較於 C5 Aircross 還多出後座椅背快速傾倒拉桿，使便利性更出色，兩側配置小型收納空間，飾蓋可手動移除來調整格局，而底板掀起後可見到 3008 配置隨車的備胎，周圍空間可收納工具等物品，整體而言具有巧思，也算是實用。
日常養護方面，從能源局所公布的油耗測試數據來看，3008 1.5 BlueHDi Allure 的市區平均油耗為 20.06km/L，非市區平均油耗為 20.06km/L，綜合平均油耗則為 21.9km/L，能源效率為 1 級。考量此車絕大多數的行駛區域都在台北市區，且作為日常通勤使用，免不了碰上嚴重塞車，甚至也經常作為本站編輯部拍攝工作車使用，因此將能源局測得的 NEDC 規範油耗打折斟酌後，表現應屬可接受。
在大約累積 1,717 公里時，引擎燈臨時亮起隨而安排首次保養，從費用來看，3008 與先前長測的 C5 Aircross 在 1,000 公里定期保養的費用接近，以歐洲進口車來說算是相當平實，甚至還低於先前長測的國產 Kuga ST-Line (新台幣 3,479 元)。而在有預約的情況下，進入保養廠的等待時間並不長，以小七哥工作所在地點內湖區來說，正好有內湖總廠可選擇，因此只要生活範圍中，鄰近目前 Peugeot 在國內分布於各縣市共 13 處授權服務廠，加上 2 處建置中的服務廠來說，保養廠的距離算是可以接受，且先前本站曾前往林口保養廠實地瞭解，零件庫存算是齊全。不過 Peugeot 的保養廠並無富麗堂皇的裝潢，客休室提供基本的飲料與點心，反應在實惠的費用上。10,000 公里定期保養除了進行基本的更換機油外，也較多出些許項目，包括需更換粉塵過濾網、燃油濾清器，並加注 SCR 觸媒還原劑，此部份工資經優惠合計為新台幣 634 元，零件以原價計算合計為新台幣 3,280 元，另外還加入了 HDi 柴油添加劑，價格為新台幣 900 元。因此， 10,000 公里定期保養總花費來到新台幣 9,362 元，較首次保養時的 3,158 元多出不少。20,000 公里定期保養除了進行基本的更換機油外，另也更換燃油濾芯、以及空氣芯，並加注 SCR 觸媒還原劑，此部份工資經優惠合計為新台幣 423 元，零件經優惠合計為新台幣 1,903 元。另外還加入了 HDi 柴油添加劑，價格為新台幣 950 元。因此，20,000 公里定期保養總花費來到新台幣 8,894 元，花費較 10,000 公里保養時的 9,362 元要少一些。
而先前在約 8,500 公里時，儀錶板跳出 AdBlue 添加劑 (尿素) 警示燈，預告若不添加尿素將在行駛一定里程後無法啟動引擎，不過完成添加後，啟動引擎時尿素警示燈則自動熄滅。
在這約一年的長期測試中，Peugeot 3008 在測試期間並未發生故障情形，SUV 車格帶來的寬闊視野、合理的車室空間，油耗表現與保養成本均在合理的接受範圍內，以一部家用代步車的角度來看，對於大多數的消費者已經相當實用。