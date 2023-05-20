暖身預備中 Alpine A110 Pikes Peak 賽車完成阿爾卑斯山道路實測 !

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A110 Pikes Peak 實車首度亮相，預計 6 月前往美國參加知名的派克峰國際爬山賽 。相較於市售車型，Alpine A110 Pikes Peak 具備相當激進的張狂外表，車身前後具備符合空氣力學並可提供強大下壓力的分離器和效仿利曼賽車的雙件式導流尾翼以面對爬山賽高海拔的極端路況，足踏低風阻的輕量化輪圈及 Michelin 熱熔胎，總重僅達 950 公斤。
動力方面，目前官方尚未提供太多相關訊息，但駕駛後方估計搭載特殊調教過的 1.8 升 TCe M5P 橫置直列四缸渦輪增壓引擎，約可產生達近 500 匹的最大馬力，這樣的動力輸出再配上靈巧的車重相信可以在險惡曲折的山路獲得絕對的優勢。
Alpine A110 Pikes Peak 預計將由拉力賽車手 Raphael Astier 前往美國參賽，據車手透露，A110 Pikes Peak 擁有相當敏捷的操控表現，底盤也相當的扎實並貼緊地面，加上減輕後的車身，整體的轉向和底盤反應都相當直接。
Alpine 一直以輕量型跑車而聞名，經常與 Renault 借用引擎及其他零組件，並於 1973 年被併購。在數多車型之中，於 1963 年至 1977 年生產的 Alpine A110 可說是車迷們認定最經典的車型，當年憑著玻璃纖維製成的輕量級車體以及靈巧的操控性，使它贏得了 WRC 世界拉力錦標賽冠軍，可說是傳奇般的存在。Alpine 在國內的知名度並沒有國外來得這麼高，目前亦無 Renault 總代理，一親芳澤的管道就是透過少數外匯車商引進。