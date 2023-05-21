義式性能掀背車 Abarth 500e 進軍澳洲市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Abarth 宣佈全新世代 500e 於澳洲市場推出。Abarth 500 在 2008 年推出時，便是一款備受關注的義式掀背車。如今隨著集團的電動化策略，Abarth 也推出 500e 來延續品牌的壽命。
與 Fiat 相比，Abarth 500e 標配了許多獨特的車身套件，包括新的前後保險桿、側裙、後掠式尾翼、擾流器、Abarth 廠徽和 17 寸輪圈。內裝方面，與 Fiat 500 相似，但加入了一些特色設計，例如：繡有蠍子圖案頭枕的跑車座椅，黑色的方向盤上還有 Abarth 蠍子徽標。
配備部分，Turismo 車型搭載了如 18 寸鑽石切割灰色輪圈、內部大量採用 Alcantara 材質、雙前座椅加熱、無線充電座、360° 環景攝影、Keyless 免鑰匙啟動系統、盲點偵測系統和掀背車型上的全景天窗。而Scorpionissima車型，可額外選擇 Acid Green paint 或 Poison Blue 塗裝，並搭載全景天窗、深色玻璃、運動化金屬飾板及踏板等專屬配備。
動力部分，Abarth 500e 同樣採用單顆電動馬達，但最大馬力提升至 155hp、235Nm，原廠公布 0-100km/h 僅在 7 秒內即可達成。電池容量為 42kWh，最高可支援 85kW快速充電，能在 5 分鐘內補充 40 公里的續航里程，在 35 分鐘內則可將電量充至 80%。
Abarth 品牌最早於 1949 年創立，在 1971 年成為 Fiat的專屬賽車及改裝部門，並在 2015 年被併入 FCA 集團旗下，現為 Stellantis 旗下的品牌之一。不過目前在國內市場並無總代理，但有數間貿易商自行引進車輛。