經典重塑 Hyundai Pony Coupe Concept 睽違將近半世紀重返車壇

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Hyundai 去年宣布重建 Pony Coupe 概念車，如今實車已對外亮相。經過上回的預告後，Hyundai 進日在義大利科莫湖舉辦的 Hyundai Reunion 活動當中，正式揭露經過重建的 Pony Coupe 概念車，而實車也在 Concorso d'Eleganza Villa d'Este 古董車展當中對外亮相。
初代的 Pony 和 Pony Coupe 概念車對於品牌來說都是具有極大的歷史價值，也影響了後續量產車以及概念車的設計，包含近年相當熱門的 IONIQ 5 以及 N Vision 74 概念車等，以復古的經典元素重塑新車的未來感，再次重塑品牌的形象。
而此次經過重建的 Hyundai Pony Coupe 概念車，承襲當年線條剛硬的楔形車頭，在車側則可以看到折紙狀的幾何車身線條，同時有著雙門車型慣有的長車頭、短車身的比例，不過 Pony Coupe 的前後懸相當長，再加上喇叭造型的輪拱以及厚實的 B 柱，都是目前市面上新車少見的設計元素。
車內部分同樣沿用當年的設計，包含了單幅式方向盤，並加上雙色桶形跑車座椅和浮動式儀表，整體設計依舊帶有懷舊的前衛風格。
動力方面，Pony Coupe 搭載 1.2 升四缸引擎，在 6,000rpm 時可產生 82hp 的輸出，並採用後輪驅動的設定，以新車的角度來看整體性能稱不上出色，但將時光拉回當年已屬不俗的表現。
Hyundai 執行長 Jaehoon Chang 表示在電氣化時代，Hyundai 目標是要成為未來移動交通領域的領導者，關鍵條件是 Hyundai有能力忠於不可動搖歷史傳承。展望未來，透過 Hyundai Reunion 和其他的交流計劃，將利用歷史塑造未來的理念打造全新車款。