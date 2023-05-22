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遠遠超出原廠估計值 Chevrolet 宣布 Silverado EV WT 續航里程超過 720 公里

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Chevrolet 於去年 1 月推出品牌首款以 Ultium 純電動模組化平台打造純電皮卡 Silverado EV，而這款新車在未上市前仍針對車輛的性能以及空氣力學上進行調整，近日官方再度宣布專門提供企業車隊使用的 Silverado EV WT 車型擁有 724 公里 (EPA) 的續航里程，比起官方最初公布的數值還要再提升 80 公里。

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Chevrolet 原廠公布 Silverado EV WT 車型續航里程達到 724 公里 (EPA)。
入門的 WT 車型將是在 2023 年第一款上市的版本，起價為 41,595 美元，標準搭載 GM 集團最新的 Ultifi 軟體套件，該套件能夠進行大量的線上更新，並且具有 510hp 與 834Nm 最大輸出以及 350kW 的快速充電功能。而 WT (Fleet) 與 WT 並無過多的不同，原廠僅說明其最大拖曳能力可達到 20,000 磅 (9,071 公斤)，載重表現也更強勁，更適合商業車隊使用。

根據外媒透露，美國 GM 總裁 Rory Harvey 表示 Silverado EV 車系仍著眼在車輛的空氣力學、校正以及設定，車輛仍有部分可以改進的地方，不過就以工作性質使用的角度來說，WT 車型續航力的增加對於企業客戶更具吸引力。

動力上，Silverado EV 配備雙電動馬達與 e4WD 系統，車系最大馬力可達到 664hp 與 1,063Nm 最大扭力，0-60mph 加速僅需要 4.5 秒，並可依需求提供多樣化的車身設定與選項。初期提供 WT、WT (Fleet)、RST、RST First Edition 及 Trail Boss 等共 5 種車型編制。

隨著電動車技術逐步成熟，車用馬達與電池模組進步速度也非常快，如今 Silverado EV 車系在技術快速發展趨勢之下，未上市前經過調整後也再一次提升續航里程，對於消費者更有吸引力。目前 GM 已透過 Ultium 平台推出 GMC Hummer EV、GMC Hummer SUV、Cadillac Lyriq 及 Silverado EV 等車款，逐步朝向零碳排目標邁進。

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