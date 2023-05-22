遠遠超出原廠估計值 Chevrolet 宣布 Silverado EV WT 續航里程超過 720 公里

我是廣告 請繼續往下閱讀
Chevrolet 原廠公布 Silverado EV WT 車型續航里程達到 724 公里 (EPA)。入門的 WT 車型將是在 2023 年第一款上市的版本，起價為 41,595 美元，標準搭載 GM 集團最新的 Ultifi 軟體套件，該套件能夠進行大量的線上更新，並且具有 510hp 與 834Nm 最大輸出以及 350kW 的快速充電功能。而 WT (Fleet) 與 WT 並無過多的不同，原廠僅說明其最大拖曳能力可達到 20,000 磅 (9,071 公斤)，載重表現也更強勁，更適合商業車隊使用。
根據外媒透露，美國 GM 總裁 Rory Harvey 表示 Silverado EV 車系仍著眼在車輛的空氣力學、校正以及設定，車輛仍有部分可以改進的地方，不過就以工作性質使用的角度來說，WT 車型續航力的增加對於企業客戶更具吸引力。
動力上，Silverado EV 配備雙電動馬達與 e4WD 系統，車系最大馬力可達到 664hp 與 1,063Nm 最大扭力，0-60mph 加速僅需要 4.5 秒，並可依需求提供多樣化的車身設定與選項。初期提供 WT、WT (Fleet)、RST、RST First Edition 及 Trail Boss 等共 5 種車型編制。
隨著電動車技術逐步成熟，車用馬達與電池模組進步速度也非常快，如今 Silverado EV 車系在技術快速發展趨勢之下，未上市前經過調整後也再一次提升續航里程，對於消費者更有吸引力。目前 GM 已透過 Ultium 平台推出 GMC Hummer EV、GMC Hummer SUV、Cadillac Lyriq 及 Silverado EV 等車款，逐步朝向零碳排目標邁進。