目標 36,000 輛 Fisker 宣布提升 Ocean 車系產能

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Fisker 於 5 月初在丹麥舉行交車儀式後，再度宣布將提升車輛的產能。Fisker 計劃在 5 月開始大量生產 Ocean 車系，預計到 6 月底將可以生產 1,400 到 1,700 輛 Ocean，並於 7~9 月提升產能。預計到 2023年底前，Fisker預計可以提供 32,000 至 36,000 輛的產量，便大量開始向歐洲和美國以外的全球市場交車。
Fisker Ocean 作為品牌的中型純電休旅車型，選用 FM29 平台打造，外觀上擁有非常豐富的設計元素，車頭配備高辨識度的 LED 大燈以及類似燃油車型的下氣壩，同時採用大量黑色設計元素以增添運動感。車側則可看到懸浮式車頂以及大量黑色防刮材質的應用，C 柱上更擁有方向燈的配置，增加夜晚安全性，並配備太陽能板車頂，用來增加可續航里程。車尾以造型狹長的尾燈組結合光滑飽滿的車體設計，打造出有別於同級對手的視覺感受。
車內部分也採用最新型的 UI 介面，中控台上搭載一具尺寸高達 17.1 吋的 Revolve4 處控螢幕，在車輛行駛時螢幕可變為縱向控制模式，在靜止狀態時則可改為橫向模式，並且可以搭配原廠選配的高級音響系統，為前後排乘客提供優異的影音效果。
動力方面，Fisker Ocean 共分為 Extreme、Ultra、Sport 以及 One (首發特仕版) 等四種編成。Sport 作為最入門的等級，採用單馬達配置， 0-100km/h 可在 7.4 秒達成，續航達 440km；Ultra 車型更一舉將零百加速縮短至 4.2 秒，續航里程為 610km；Extreme 則可在 3.9 秒破百，續航可達 708km，可說是該級距中相當具有競爭力的存在。