Mazda MX-5 RS 試駕

Rolls-Royce 電動車 Spectre 供不應求　現在下訂車主需等待到 2025 年方可交車

7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 的 CEO Torsten Müller-Ötvös 在最近在義大利舉辦的 Concorso D’Eleganza Villa D’Este 車展上表示，Rolls-Royce 首款全電動車型 Spectre 的需求持續高漲，導致交車時間比預期的還要長。根據 Torsten Müller-Ötvös 的說法，在奢侈品市場上購物的客戶，是不太願意在等待超過兩年、三年甚至更長時間的，這是生產計劃不良的結果。他表示：「我們並不是刻意讓客戶等待多年才能交車。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Rolls-Royce 首款全電動車型 Spectre 供不應求。
Torsten Müller-Ötvös 進一步指出，Rolls-Royce 從之前的電動概念車型研發過程中，學習到了很多關於續航里程和充電時間的經驗。他強調不需要追求極高的續航里程，對於勞斯萊斯的車主來說，500 公里（311 英里）已經完全足夠。此外，這些概念車型也幫助他們確定了適合的電池容量，並在車輛設計中找到續航里程、電池容量和外觀之間的平衡點。

Torsten Müller-Ötvös 進一步指出，對於勞斯萊斯的車主來說，500 公里的電池續航力（311 英里）已經完全足夠。
在設計方面，Spectre重新詮釋了傳統的勞斯萊斯特點。例如，標誌性的Pantheon 進氣格柵呈現出的傾斜角度等。內裝設計也有所調整。Torsten Müller-Ötvös 的這番言論之所以特別引人注目，是因為其顯示 Spectre 的外觀設計，是受到客戶反饋和工程設計所產生的結果。

Spectre 的外觀設計，是受到客戶反饋和工程設計所產生的結果。
Rolls-Royce 以其訂制車輛而聞名，這也是交車時間較長的原因。每一輛 Rolls-Royce 的訂製車款，都是位在英國 Goodwood 的工廠，花費很長的時間，在手工製作下出廠，然後交付給車主。Rolls-Royce 設定的目標交車時間是 12 至 15 個月，但 Spectre 的需求量超出了這個時間範圍。儘管 Rolls-Royce 遇上這樣的狀況，Torsten Müller-Ötvös 亦表示 Rolls-Royce 並不希望讓客戶等待這麼長的時間。

Rolls-Royce 設定的目標交車時間是 12 至 15 個月，但 Spectre 的需求量超出了這個時間範圍。儘管 Rolls-Royce 遇上這樣的狀況，Torsten Müller-Ötvös 亦表示 Rolls-Royce 並不希望讓客戶等待這麼長的時間。

提供 8~14 格充電車位 / 高達 360kW 充電樁　EVOASIS 五權超級綠洲於台中南屯正式啟用

Volkswagen ID.Buzz長軸車型要來了，就在6/2 International Volkswagen Bus Day

Hyundai不量產N Vision 74沒關係，趕快上網投票Lego幫你實現

給你錢快讓BMW Concept Touring Coupe量產吧

我是廣告 請繼續往下閱讀