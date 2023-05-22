Luxgen 舉辦「全國技能競賽」　精進後勤保修技術與服務品質

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Luxgen 於昨日（5/21）在桃園納智捷服務廠舉行了「Luxgen LSTEC全國技能競賽」。此次競賽旨在持續提升維修技藝和創新服務品質，為車主提供優質的服務體驗。參賽者通過競賽機制，相繼展示自己的技術水平，並力爭獲得個人和團隊的榮譽。此次活動也提供了教學相長的機會，促進了技術交流與分享，進一步提高服務品質和維修技術水平。
此次競賽旨在持續提升維修技藝和創新服務品質，為車主提供優質的服務體驗。此次競賽特別邀請了國立臺灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程的助理教授張俊興擔任裁判長，確保競賽的公正性與嚴謹性。比賽分為個人組和團體組，個人組包括車輛技術組和服務接待組，團體組則以綜合成績計算。參賽選手在限定時間內完成各項技術任務，並在裁判的監督下確保競賽的公平性和公正性。經過激烈的競賽和選手們的努力，高智捷汽車鳳山服務廠的楊黎聲和桃智捷汽車桃園服務廠的徐仲毅分別獲得了車輛技術組和服務接待組的冠軍，而高智捷汽車獲得了團體組的總冠軍。
此次競賽特別邀請了國立臺灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程的助理教授張俊興擔任裁判長，確保競賽的公正性與嚴謹性。Luxgen 表示，他們期許透過這樣的競賽活動，激勵參賽者與所有員工不斷成長，持續提供車主和消費者優質、貼心的服務品質，以及專業的保修技術。Luxgen 亦表示，將會致力於攜手車主邁向 Luxgen 「純粹亮點」新世代的無限可能，提供更多元豐富的創新服務模式。
Luxgen 表示，將會致力於攜手車主邁向 Luxgen 「純粹亮點」新世代的無限可能，提供更多元豐富的創新服務模式。