美國德州通過新法案　將對電動車車主徵收新稅收

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美國德州簽署了一項新的法案，該法案將使電動車車主在註冊新車時需額外支付 400 美元的費用，並且每年需要支付 200 美元以更新車輛之註冊。根據預估，這項新稅收將為德州的州公路基金帶來至少 3800 萬美元的收入。然而，相較於預計 2024 年將由燃油車稅收帶來的 38 億美元收入相比，這只是很小的金額。值得一提的是，這項新稅不適用於電動摩托車、輕型機車和三輪車。德州眾議院議員 Terry Canales 在四月的一場辯論中表示，這項新稅對確保人們支付公平份額以及未來公路的維護和維修有足夠的資金非常重要。
相較於預計 2024 年將由燃油車稅收帶來的 38 億美元收入相比，這項新稅收將為德州的州公路基金帶來較少的 3800 萬美元的收入。這項新稅法將在今年 9 月 1 日生效，將與每加侖 20 美分的汽油稅款一同用於州公路基金。德州目前註冊的電動車接近 20 萬輛，並且這個數字每年都在快速增長。根據達拉斯-沃斯堡潔淨城市聯盟（Dallas-Fort Worth Clean Cities Coalition）引用的數據，截至目前，今年已有超過 3 萬輛新的電動車上路。
Tesla 於德州設有工廠，生產 Model Y 車款。截至目前，今年已有超過 3 萬輛新的電動車上路。儘管如此，電動車車主是否接受這項新課徵的稅收的公平性，還有待觀察。根據聯邦公路管理局和環境保護署提供的數據，汽油動力車車主平均每年支付約 130 美元的州內汽油稅，相比之下，這項新稅對電動車車主而言或許顯得不太公平。在法案的眾議院辯論中，立法者曾提出對輕型電動車設定每年 100 美元的較低費用標準，但此提議遭到拒絕。最終，該法案以廣泛的兩黨支持通過，成為了德州的法律。
電動車車主對此法案的認同性有待觀察。