殺彎更帶勁！　Mazda MX-5 RS 試駕

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本次試駕車型為 Mazda MX-5 RS，建議售價為新臺幣 145 萬元起。新在哪裡？
●全新車色「鋯石棕」。
●Recaro 跑車座椅。
●運動化懸吊系統 (Bilstein 避震器)。
●引擎室強化拉桿等專屬規格。
●搭配專屬藍色頂蓬。
外觀方面，Mazda MX-5 RS 與普通車型並沒有太多視覺上的不同，並沒有裝配特殊的輪框、銘牌或空力套件，唯一最大的改變就是乘客上方的手動收折軟頂採用藍色作為搭配。此外，同時本次試駕車搭配的是「躍雪白」，而非新加入的「鋯石棕」。車身尺碼長寬高分別是 3,915x1,735x1,230 (mm)，軸距則為 2,310mm。
本次試駕車搭配的是「躍雪白」，而非新加入的「鋯石棕」。
LED 頭燈附自動水平調整以及 LED 日行燈。
車身尺碼長寬高分別是 3,915x1,735x1,230 (mm)，軸距則為 2,310mm。
外部後照鏡以亮黑色處理，整體看來多了幾分變化性。
足踏 17 吋 8 輻式鋁合金輪圈，搭配前通風碟式 / 後實心碟式煞車，試駕車配胎是 205/45R17 Bridgestone Potenza S001。
最大的改變就是乘客上方的手動收折軟頂採用藍色作為搭配。
後方搭配俏皮感十足的圓形尾燈。
排氣尾管採用右側單邊雙出設定。內裝方面，Mazda MX-5 RS 標準配備兩張附加熱功能的 Recaro 跑車座椅 (入門軟頂、硬頂 RF 車型可加價 7.8 萬選配)，椅面材質採用 Nappa 及 Alcantara 類麂皮材質，提供更好的防滑能力與包覆性，在激烈操駕時亦能保持身體支撐。中控台上配置了 7 吋的資訊顯示幕，使用起來相當順暢，並可連接 Apple CarPlay 及 Android Auto，全車共有 9 支 Bose 音響系統，並且在兩具座椅頭枕上也分別植入了環艙揚聲器，在開關篷時可提供合適的音場設定。
標準 3 輻式多功能方向盤，粗細度拿捏得很好，掌握起來十分就手。
採用 3 環式指針儀表，轉速表位於中間，可方便判定換檔時刻。
中央配備了 7 吋資訊顯示幕，其並非觸控設計，搭配中央鞍座的旋鈕操作還算流暢。Mazda Connect 人機智慧資訊整合系統支援 Apple CarPlay 及 Android Auto。
標配電子恆溫空調系統，在炎熱夏日降下車頂時的重要配備。
下方具有手機置物空間、雙座電熱椅開關、USB 充電孔。
球形換檔頭配上短小的排檔桿，入檔回饋直接不拖泥帶水。
螢幕除了觸控外，也可透過功能鍵選取操作。
扶手內部空間不算寬敞，僅可放置如鑰匙這類的小型物品。
座椅之間還具有一個可上鎖的儲物空間。
杯架配置於兩張座椅之間，可以做拆卸動作。
Mazda MX-5 RS 標準配備兩張附加熱功能的 Recaro 跑車座椅 (入門軟頂、硬頂 RF 車型可加價 7.8 萬選配)，椅面材質採用 Nappa 及 Alcantara 類麂皮材質，提供更好的防滑能力與包覆性，在激烈操駕時亦能保持身體支撐。
兩具座椅頭枕內部藏有 Bose 揚聲系統，可提供更清晰的音質體驗。
短小的尾廂具備 130 公升的置物容積，雖然不大但可應付中小型物品的擺放。安全科技輔助方面，全車系標配 4 顆安全氣囊、BSM盲點偵測系統、RCTA 後車警示功能、LDWS 車道偏移警示系統、四眼式倒車輔助雷達、倒車顯影系統、TCS 動態穩定系統、HLA 上坡輔助系統、ESS 緊急煞車警示系統、ABS 電子式防鎖死煞車系統、BAS 煞車力道輔助系統、EBD 電子控制煞車力道分配裝置、TPMS 胎壓偵測系統等。
駕駛左側具備循跡系統、車道偏移警示系統以及 i-Stop 怠速熄火啟閉鍵。
配有後方倒車顯影系統，畫質也相當不錯。動力方面，MX-5 引擎蓋下方縱置 2.0 升 SKYACTIV-G 自然進氣直列 4 缸高效汽油引擎，擁有 4-2-1 排氣系統及不斷優化的凹頂式活塞、噴油嘴等設計，壓縮比為 13.0：1，搭配上 6 速手排變速箱以及限滑差速器，將 184ps / 7,000rpm 的最大馬力及 20.9kgm / 4,000rpm 的峰值扭力傳遞至後軸，若搭配良好換檔時機的話，從靜止加速至 100km/h可在 6.5 秒達成。底盤採用 Skyactiv-Chassis 輕量化底盤，前懸吊為獨立雙 A 臂，後懸吊為獨立多連桿，車體空車重僅達 1,066 公斤，另外再搭載全新的車身平衡控制技術 (Kinematic Posture Control)，提升過彎時的穩定性。
縱置 2.0 升 SKYACTIV-G 自然進氣直列 4 缸高效汽油引擎擁有 184ps / 7,000rpm 最大馬力及 20.9kgm / 4,000rpm 峰值扭力。
配備引擎室強化拉桿，可強化車身動態表現。
搭載與 Bilstein 所合作開發的運動化懸吊系統，並以 MX-5 專屬設定為基礎，開著 Mazda MX-5 RS 上路後，即可感受到 Bilstein 運動化懸吊系統所帶來的效益，阻尼支撐性比起以往要來的更加優良，在過彎時克制住過多的側傾，並消除行進間細微的震動以及優化輪胎接地表現，帶來更加愉悅的操控感受，使駕駛人更能掌控車輛動態。KPC車身平衡控制技術在轉彎橫向 G 值超過0.3G時，系統會開始對彎內側後輪施加輕微制動，利用後懸吊結構的反抬升效果，下拉車輛抑制側傾以穩定車身，增加過彎的穩定性，於彎道中更加貼近地面，展現穩定均衡的操控表現。2.0 升自吸引擎在一般道路上的加速表現非常線性，稍微踩深油門拉高轉速可帶來令人亢奮的排管聲浪，6 速手排換檔行程短，入檔相當俐落，離合器踩踏起來也十分輕盈，面對塞車路段都不怕鐵腿，就算是手排新手也可以輕鬆上路，在流暢掌握後，要做到流暢的檔位銜接絕不是問題。
能消除行進間細微的震動與優化輪胎接地表現。
Mazda MX-5 在眾多車迷心理一直都享有相對崇高的地位，靈巧輕盈車身承襲品牌「人馬一體」的精隨，無論平時拿來通勤代步或是偶而跑跑山路都能輕易勝任。而 MX-5 RS 無疑提供消費者一個新選擇，為車主省去改裝的費用以及時間，成為一部上路表現更優秀的「原廠改裝車」，比起入門車型的 135 萬來說，RS 車型多出這 10 萬元的售價也算是相當值得了。