▲ KIA 彰化安亞汽車全新展示中心正式開幕

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在Kia全新的品牌形象識別中，運用了對稱、節奏和上升的概念，代表Kia承諾永不懈怠追求進步，進而滿足客戶需求的精神。而以視覺對立但卻毫無違合感的「Opposites United對立的和諧」設計理念，更是讓「Kia Store」概念發揮到極致，無論是展示區與客休區的分野、金屬與木質交錯、幾何與圓滑線條的搭配、科技與高雅氛圍，都在「Kia Store」中找到最適合的位置，讓客戶可以放鬆身心並欣賞汽車，營造出舒適且和緩的氛圍，就如同在畫廊中欣賞藝術品一樣輕鬆舒適。
在贏得全球iF設計大獎肯定的同時，Kia總代理台灣森那美起亞更與全台各個在地經銷商，攜手提升客戶體驗與服務量能。Kia總代理台灣森那美起亞今日正式宣布，與深耕經營彰化、南投迄今12年之久的「安亞汽車」攜手合作，打造全新品牌識別的Kia展示中心，並於今日(22日)正式開幕營運！安亞汽車經營團隊擁有豐富的業界經驗與人脈，並秉持高度服務的熱忱及深厚的銷售實力，為中部地區喜愛Kia的顧客帶來與眾不同的尊榮及貼心服務，並提供車主專業的技術服務團隊、親切的接待人員，讓車主感受到五星級的賞車與擁車體驗。
Kia彰化安亞汽車展示中心，同時也是全台第六個升級為全新品牌識別的服務據點。在導入「Opposite United對立的和諧」概念的全新「Kia Store」展間空間中，以來自大自然的設計靈感結合對比鮮明的幾何構圖和溫暖木質色系，創造前所未有的賞車體驗，並將空間分為展示區與客戶區。作為客戶接觸車款的空間，展示區以未來感與寧靜感為主要呈現，確保展示的車輛能得到顧客全神貫注的注意；而客戶區，則是採用大自然元素、溫潤的光線，並以木質色調，打造出簡約自然且讓人放鬆的溫馨空間，顛覆過往人們對於傳統展示中心冷冽有距離的刻板印象。「Kia Store」的空間概念，將為所有車主貴賓創造全新的賞車體驗，而不僅侷限於過去汽車展示中心的空間機能。
在導入全新品牌識別與精神、創新世代的產品，與持續佈建的密集服務網絡下，Kia總代理台灣森那美起亞汽車在國內車壇，陸續贏得眾多前瞻車主的支持與好評，旗下多部車款不僅在全球獲得Red Dot、iF設計大獎肯定，近日在國內專業汽車媒體舉辦的「2023年度車訊風雲獎」中，不僅The Kia EV6獲得「年度最佳電動車」及「年度風雲車」的最高殊榮、The Sportage、The Sorento與The Carnival，亦同樣奪得所屬級距的冠軍頭銜！持續布建擴展的經銷服務網絡，更同時提供軟體與硬體的服務升級，將為Kia的前瞻車主們，提供有別於傳統的創新感動體驗。Kia總代理台灣森那美起亞誠摯敬邀喜愛Kia的消費者們，蒞臨全台Kia展示中心，親身體驗「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。
Kia 彰化安亞展示中心
- 電話：(04) 735-2666
- 地址：彰化縣彰化市金馬路二段699號
- 展示中心營業時間：週一至週日 09:00~21:00
- 服務廠營業時間：週一至週六 08:30~12:00、13:30~17:30