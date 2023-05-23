【試駕】別以為休旅好欺負可挑釁，你惹到可能是Audi RS Q8

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Q8是Audi旗艦休旅車款，龐大的身軀加上家族化寬扁的水箱護罩和S Line套件妝點，搭配Coupe身形營造出濃厚鮮明的運動色彩，而RS Q8 Audi則在此基礎下改配置RS專屬外觀套件與23吋Audi Sport輪圈，進一步提升性能氣息，但就其身分與動力規格來看，RS Q8的扮相偏向低調風格。
雖然外型低調但RS Q8內在可是相當高調，因此可別因外貌高雅就認為是款溫馴的休旅車，殊不知RS Q8引擎蓋底下搭載的是4.0升V8雙渦輪引擎和48V輕油電系統，並可繳出600hp最大馬力和81.6kgm峰值扭力，而在此性能推動下只需3.8秒就讓重達近2.5噸的RS Q8加速至100km/h。
而憑藉這股力量與能耐，油門不用刻意加深就能輕鬆將許多車輛遠遠拋在身後，當然不用說重踩後能量會源源不絕傾瀉釋出，讓RS Q8化身如跑車般向前疾駛。然而這僅才發揮一半功力，身為RS車型RS Q8也同樣具有RS1/RS2模式，只要在方向盤輕按RS鍵，跑車化氣壓懸吊會降低車高，引擎輸出與變速箱邏輯和聲浪全都進入備戰狀態，做好全力衝刺的準備。
別看RS Q8 5米的車長與2,449公斤車重就覺得身手不靈活，為不讓只會往前衝的大個兒，Audi替RS Q8準備quattro智慧型四輪傳動、跑車化氣壓懸吊、跑車式限滑差速器及後輪最多轉動至5度的全輪轉向系統，在多項系統加持助益下RS Q8有著出乎意料的靈活身手，不僅於彎中擁有靈活不笨重的動態反應，輪胎也緊緊抓住路面，同時也沒有多數休旅車會有的搖頭晃腦側傾，而欲破壞這和諧則得用不合理的速度與方式。然而若是回歸日常，跑車化氣壓懸吊在舒適模式下也提供穩定沒有多餘起伏的乘坐感受，展現旗艦休旅應有的舒適尊貴表現。
除了恣意奔馳外RS Q8也沒忘卻旗艦休旅本質，首先專屬的Valcona真皮跑車座椅給予舒適乘坐體驗外，亦提供加熱/通風功能及電動腰靠與側翼支撐氣動調整功能，而2,998mm軸距和椅背可調及可前後移動等規劃，提供後座乘員舒適的環境與體驗。
配備方面也有RS專屬車況抬頭顯示器、12.3吋數位儀表、10.1吋/8.6吋雙層螢幕、無線充電、無線Apple CarPlay、四區恆溫、17支B&O音響系統等滿足便利與聆聽需求，ACC主動式定速巡航、塞車輔助、車道維持、預警示安全防護、後方橫向車流輔助等公路/都會行車套件則給予安全與舒適駕駛感受。
如果不是重口味想偶而體驗性能快感，可將RS Q8列入考慮名單，比起其它近千甚至破千的性能休旅車款來說，RS Q8相對更加超值划算，不僅如此少了硬派感受也更符合購買大型旗艦休旅車的需求。