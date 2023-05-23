比 UX 更入門 ! Lexus 預告全新跨界休旅 LBX 將於 6 月登場

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Lexus 宣布品牌全新的入門級跨界休旅 LBX 即將在 6/5 登場。Toyota 在 2021年底舉行的電動車全球戰略發表會當中，展示了 Toyota 及 Lexus 多款的房車、跑車及 SUV 等原型車，其中 LBX 也出現在其中，因此透過官方先前的照片可以一窺其外觀全貌，其整體定位可視為一款 B-Segment 掀背車的高底盤車型，比起現行的 UX 還要更加入門，車身長度與 Yaris Cross 相當接近 (約 4200mm 左右)。
Lexus LBX 疑似出現在 2021 年官方公布的新車陣容當中。但從 Lexus 官方這次釋出的預告圖中可以觀察出，全新 LBX 將承襲 Lexus RX 最新的家族式設計語言 ALLURING x VERVE，銳利的大燈組內部以單眼式頭燈呈現，保桿中央以貫穿式飾條連結，下方則整合了蜂巢狀水箱罩，而引擎蓋前方的廠徽並未有藍色的元素，也透露了新車將持續採用內燃機動力。
至於在車尾部分，則可以看到加入了凹字形的 LED 貫穿式燈組，營造出強烈的辨識度，同時牌照位置也位於保桿下方，讓新車保有年輕動感的氣息。
動力系統部分 Lexus目前還尚未透露，但根據外媒推測，LBX 預計將與 Yaris Cross 共享動力總成，即搭載由 1.5L三缸引擎搭配電動馬達組成的油電混合動力系統，並提供前驅或四驅車型，可發揮出 114hp 綜效馬力。另外也將同步提供 1.5 升自然進氣引擎，其最大馬力可達 123hp。