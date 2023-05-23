全新面貌、新科技配備加身 新款 Volkswagen Touareg 將在 5/24 登場

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第三代中期改款車型 Volkswagen Touareg 將在5/24 正式亮相。現行第三代 Volkswagen Touareg 於 2018 年 3 月推出迄今約莫有 5 年的時間，而新改款車型可以看出新款車型的車頭加入品牌最新的設計語言，換上全新的水箱護罩，並於中央加入貫穿式 LED 日行燈，並與兩側的全新頭燈連結。而頂級的 Touareg R 前保桿進氣造型將更為張揚，展現強烈的視覺侵略感。
車側部分並未有太大的變幅，不過 Touareg R 的車頂行李架以及窗框均採用了黑色烤漆處理，並配有前對向六活塞及 R 字樣的藍色剎車卡鉗，輪圈則為 21 吋 Y 字形五輻式設計。車尾部分可以看到尾燈內部的光源組合更加犀利，增強整體的辨識度。
車內部分維持既有的 Innovision Cockpit 座艙設計，中控台搭載 12 吋全液晶儀錶板及 15 吋多媒體觸控螢幕，同時還有木紋飾板、鋁合金飾板以及氣氛燈營造出豪華的感受。而最大的變化在於新增 USB-C 插孔，充電容量從原有的 15W 變為 45W；車內飾板材質也更新，前排座椅的扶手和中控台採用更為柔軟的材質鋪陳。配備方面將提供座椅通風 /按摩/加熱、四區恆溫空調、14 揚聲器 Dynaudio音響系統 (730W) 以及大面積全景式天窗等。
動力部分，依舊提供汽油、柴油以及插電式混合動力系統。柴油車型採用 3.0 升 V6 引擎，最大輸出分別為 231 匹與 286 匹，最大扭力分別為 500 牛頓米與 600 牛頓米。汽油車行則將提供 2.0 升渦輪四缸與 3.0 升六缸引擎，最大輸出分別為 245 匹與 340 匹馬力，最大扭力為 370 牛頓米與 450 牛頓米。
油電車型方面，標準 eHybrid 車型將採用 3.0 升渦輪動力搭配電動馬達，綜效輸出可達 381 匹、峰值扭力 600 牛頓米；R 車型同樣為 V6 引擎搭配電動馬達的組合，綜效馬力為 463 匹，最大扭力為 700 牛頓米。標準 eHybrid 車型純電續航里程為 47 公里，R 車型則為 44 公里。