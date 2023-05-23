地表最接近 F1 的超跑 Mercedes-AMG One　在運輸過程中因不明原因燒毀

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全球限量 275 台、最接近 F1 的超級跑車，在英國高速公路運輸途中不明原因起火，連同載運它的拖車燒到只剩骨架。Mercedes-AMG One 自從接近 6 年前，在法蘭克福車展上由 Mercedes 推出概念車 Project One，但由於各種技術性的困難，研發過程不段延宕，直到 2022 年 6 月才正式推出量產道路版車型，並於 8 月啟動量產，官方也於今年（2023）1 月宣布第一輛量產車已經在歐洲正式掛牌交車。據傳，F1 車手 Lewis Hamilton 將持有兩輛，同時地產大亨 Manny Khoshbin、演員 Mark Wahlberg、前職業網球選手 Ion Țiriac 等都將成為車主之一。
Mercedes-AMG One 在等待了將近 6 年之長的時間後，才正式上路。AMG ONE 最為人稱道的部份莫過於這套由 1.6 升 V6 渦輪引擎、4 具馬達等單元組成的動力單元，能夠創造 1,063 匹超強綜效馬力，僅須 7 秒即可完成 0-200 km/h 加速，極速可達 352 km/h。這套動力單元來自自 F1 進入 Hybrid 時代便稱霸多年的賓士 F1 車隊的 F1 賽車上所搭載的動力單元，等同於是一輛真正能夠上路行駛的 F1。其使用 4 具馬達其中兩顆電動馬達分別獨立負責驅動前輪，另外兩具則分別為 F1 賽車所使用的 MGU-K 動能回收與 MGU-H 熱能回收馬達，並提供六種駕馭模式，包括「Race Safe」、「Race」、「EV」、「Individual」，還有賽道專用的「Race Plus」與「Strat 2 (Strategy Position 2)」，其中 Strat 2 (Strategy Position 2) 模式將啟動主動式空氣力學套件、降低前後懸吊，並以 F1 排位賽爭奪桿位的模式輸出最大動力。
AMG ONE 的動力單元使用賓士在 F1 賽車上所使用的動力單元，下放至市售車中。這起事故的發生在當地時間 5 月 17 日，發生原因官方並未透露，有未經證實的報導宣稱電池是罪魁禍首，但也有人聲稱是載運這輛超跑的拖車煞車起火，我們能夠確定的，只有這輛車在發生這起事故時並未啟動，Mercedes 發言人表示：「我們知道這起涉及一輛正在封閉拖車中運輸的車的事故，這是其組裝過程的一部分。」但也並未交代是否是在運輸往德國的途中。