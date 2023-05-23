承襲 Maserati Tipo 61 精神　Kode61 Birdcage 於 Concorso d’Eleganza

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Kode61 Birdcage 車體設計大量承襲了 Maserati Tipo 61 “Birdcage”，擁有優雅的 Speedster 造型搭配代表性的藍/白塗裝，車頭由網格狀水箱護罩以及尖銳的頭燈佔據，座艙前方具有兩個低風阻的擋風玻璃結構，車身兩側採蝴蝶門開啟，尾部則能見到中置排氣管構造，輪拱上更擁有散熱口，足踏與 MC20 相同的輕量化輪圈。
Maserati Tipo 60 是為私人車隊所打造的 2L 車型賽車，並且取代源先 200S 車型，首席工程師 Giulio Alfieri 創造了一個由大約 200 個小截面管組成的車體框架，以三角形排列並在高作用力區域加強。結果是極輕的結構，同時提供卓越的抗扭剛性。引擎安裝在前軸後面，傾斜45度。右側降低重心並保持引擎蓋位在低位置。變速箱傳動軸源自250F中使用的傳動軸。前懸吊為獨立式設計，而De Dion軸則用在後部。全面使用伸縮式減震器和碟式煞車。通過現代齒條齒輪式轉向箱進行轉向。獨特的底盤結構使它得到了 Birdcage 的綽號，儘管它從來沒有被官方正式命名過。義大利本土市場 Tipo 60 的成功，以及原廠車手 Stirling Moss 建議底盤可以輕鬆處理更多動力，引此適時的推出了Tipo 61，採用國際 3L 規則。與 Ferrari，Aston Martin和Jguar等競爭對手相比，Tipo 60/61 賽車具有顯著的重量優勢，出色的操控特性使得這款車受到專業車手和紳士車手的喜愛。在 20 世紀60年代早期取得了許多重要勝利
奧山清行曾經是義大利 Pininfarina 汽車設計公司設計總監，最為知名的作品就是當年震撼車壇的 Ferrari Enzo。在離開義大利後，他便成立自己的藝術工作室，生產如眼鏡、家具等各項生活用品，其中也依然包含汽車，以獨特的車體曲線以及稀少的生產數量持續吸引層峰買家入主。