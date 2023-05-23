比 UX 更入門 ! Lexus 預告全新跨界休旅 LBX 將於 6 月登場

致力推動商用 EV 實際營運　日本 Takara Standard 集團購入 DFSK 電動商用車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

作為 DFSK 純電動商用車系列日本總代理的電動車新創公司 Follow Fly Co., Ltd. 日前於官網宣布向 Takara Standard 旗下運輸公司導入 EV F1 Truck 電動車作為物流工作車輛，致力加速商用電動車的普及，並達到節能減碳的永續目的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
DFSK 電動商用車
DFSK 電動商用車
folofly 所導入的車款是由 DFSK 原廠生產，folofly 針對日本市場的需求進行改裝與調校，也採用右駕設定，在動力方面均採用位於後軸的電動馬達驅動，可輸出 60kW 最大功率 (約 80.5hp) 及 200Nm 峰值扭力，搭配 LFP 磷酸鐵鋰電池模組，EV F1 TRUCK 容量為 39kWh，EV F1 VAN 則為 42kWh，兩者最高續航里程均為 300 公里，充電插座規格為 Combo 2，透過 DC 充電約需 1.5 小時可完成，透過 AC 則需 6.5~13 小時。

DFSK 電動商用車
DFSK 電動商用車
folofly 成立於 2021 年，總部位於日本京都市，專注於策劃開發和銷售，旗下車輛的生産委託給中國大陸進行，維護保養則交由維修零部件製造商 Marubeni Automotive Corporation 負責，冀望以接近燃油車的售價供應純電動貨車，帶給市場全新的產品選擇。

DFSK 電動商用車
DFSK 電動商用車
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發S2.5t」推出入門版汰舊換新價42.8萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。

地表最接近 F1 的超跑 Mercedes-AMG One　在運輸過程中因不明原因燒毀

承襲 Maserati Tipo 61 精神　Kode61 Birdcage 於 Concorso d’Eleganza

全新面貌、新科技配備加身 新款 Volkswagen Touareg 將在 5/24 登場

比 UX 更入門 ! Lexus 預告全新跨界休旅 LBX 將於 6 月登場

我是廣告 請繼續往下閱讀