男大生騎車撞千萬賓利！維修費恐200萬　達人「3招」免賠到脫褲

限量僅 3 台 / 新臺幣 798 萬元起　Maserati Levante Modena S F Tributo Ed

7Car 小七車觀點

台灣蒙地拿今日 5/23 於 Maserati 台北內湖旗艦展示中心舉行 Levante Modena S F Tributo Edition 特別版媒體拍照會，該車是為了向品牌第一位一級方程式大獎賽 (Formula 1 Grand Prix) 女車手 - Maria Teresa De Filippis 致敬，擁有獨特的外觀及車室妝點，限量僅 3 台，建議售價為新臺幣 798 萬元起。

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Maserati Levante Modena S F Tributo Edition
Maserati Levante Modena S F Tributo Edition
Maserati Levante Modena S F Tributo Edition 享有 Arancio Devil 魔力橙獨家新顏色，該名源自 Maria Teresa De Filippis 在賽道上的稱號 - the she-devil，C柱廠徽及 Trident 銘牌使用了鈷藍色作為點綴，20 吋多輻式黑色鋁圈也擁有外圈拉線搭配鈷藍色烤漆卡鉗。

Maserati Levante Modena S F Tributo Edition
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Maserati Levante Modena S F Tributo Edition
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內裝方面，享有專屬內裝套件，包含前排頭枕 F Tributo 刺繡和藍/橘雙色車縫線，全面採用 Pieno Fiore 頂級天然皮革鋪陳搭配 Alcantara 麂皮車室頂篷，另配有高光澤碳纖維飾板。標準配備 14 支 Harman / Kardon 頂級音響系統和雙前座通風加熱座椅。

Maserati Levante Modena S F Tributo Edition
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動力方面，採用源於 Ferrari Maranello 工廠調校的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 430hp@5750rpm 最大馬力及 59.1kgm@2000~4750rpm 峰值扭力，搭配 ZF 8 速手自排變速箱及 AWD 四輪傳動系統，0-100 km/h  加速時間僅需 5.2 秒，最高極速可達 264 km/h。

1948 年，年僅 22 歲的 Maria Teresa De Filippis 便參加第一場比賽，隨後更參加了各種大大小小的賽事，為自己闖出了一番名號，並於 1958 年坐進 Maserati 最引以為傲的賽車 250F 參戰一級方程式大獎賽 (Grand Prix)，成為歷史上第一位參戰 F1 的女車手，可說是歷史上最了不起的女性之一。

Maserati Levante Modena S F Tributo Edition
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