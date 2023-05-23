奢華純電休旅饗宴　BMW iX xDrive50 試駕

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本次試駕的 iX xDrive50 旗艦版建議售價新臺幣 436 萬元起。外觀上，基本上與上次試駕的 xDrive40 旗艦版相同，車頭線條細長的 LED 燈組、雙腎型直立式水箱罩，內部導入 Shy Tech 隱形科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。車側採用無窗框車門及隱藏式把手，車尾燈具融入尾門線條，並將後鏡頭嵌入廠徽當中，全車也配置 Sport Package 運動化外觀套件。車身尺碼為 4,953 mm x 1,967 mm x 1,696 mm，車高略較 xDrive40 旗艦版高 1mm。本次試駕之車色為「銀粉漆 Sophisto Grey Brilliant Effect Metallic (A90)」。輪圈上搭配 9.5J x 22 的「空氣力學1021型輪圈」，輪胎尺寸為 275/40 R 22。
頭燈使用 BMW LED 頭燈組。
雙腎型直立式水箱罩，內部導入 Shy Tech 隱形科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。
BMW 廠徽外圍有一圈藍色，顯示其為 i 系列純電車。
輪圈上搭配 9.5J x 22 的「空氣力學1021型輪圈」，輪胎尺寸為 275/40 R 22。
平整化車身造型將按壓式門把隱藏於門板內側。
方向燈整合進頭燈組，以 LED 光條造型設計；後照鏡上一樣也用光條式設計。
車身側面 C 柱上有 iX 車名陰刻字樣。
尾燈呼應車頭，以 LED 光條作為主視覺設計。左側有 iX 車名飾牌，右側則標明 xDrive50。
後方倒車顯影鏡頭整合入廠徽中。內裝部分，iX xDrive50 旗艦版使用橄欖葉鞣製天然真皮內裝，皮質顏色為 BMW 經典的橘色。搭配非真圓方向盤、全新架空的排檔座設計、水晶內裝套件、電控調節採光全景式玻璃車頂，以及結合 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕的一體式曲面螢幕。車載系統搭配 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，亦支援智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合功能，也配備 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，藉由 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，駕駛無需取出 iPhone 即可解鎖車門。音響部分則配備具有 30 具揚聲器的 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，最大總輸出功率為 1615 瓦。
方向盤採非真圓設計，造型設計得宜、轉動力道相當舒適，並不會非常影響駕駛。
儀表與抬頭顯示器可做相當多元的功能變化調整。
中控台上具備一座 14.9 吋觸控螢幕，搭配 iDrive 8 的車載系統，支援無線 Apple CarPlay。
中央鞍座採雙層架空式設計，上方為線傳電控排檔、電子手煞車、Auto Hold 開關與 iDrive 實體操控按鍵，以木紋飾板作為搭配；下方具有兩個置杯架與一個手機無線充電座。
座椅電動調整整合在車門版上，車門開閉皆為按鍵式，下方被有機械式開關。音響部分則配備具有 30 具揚聲器的 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，最大總輸出功率為 1,615 瓦。
後座冷氣亦為左右雙區調整。空間機能上，得利於全新架空的排檔座設計，傳統車型排檔鞍座位置前方多增加了一個相當不錯的空間，可用於放置包包、雨傘等隨身物品。後座空間相當寬敞，少了中央隆起，整體非常平整，在兩個前座座椅後方都有 USB Type-c 的插口可供充電，並附有地圖包。行李箱空間表現不差，以接近五米的車格來說雖然不算出眾，但設計上空間相當方正，障板下方亦有相當深的空間。值得一提的是，為了符合安全規範，在尾門開啟時兩側配有兩組尾燈，提供小燈、方向燈、煞車燈等功能。
得利於全新架空的排檔座設計，傳統車型排檔鞍座位置前方多增加了一個相當不錯的空間，可用於放置包包、雨傘等隨身物品。
中央扶手處設有一個對開的置物空間，內有些微造型設計，但還算實用。
放置包包、雨傘等隨身物品。後座空間相當寬敞，少了中央隆起，整體非常平整，
為了符合安全規範，在尾門開啟時兩側配有兩組尾燈，提供小燈、方向燈、煞車燈等功能。
障板下方亦有相當深的空間。
後廂側面有一個 12V 電源供應與兩個左右 6/4 倒平快速鍵。安全防護方面，iX 車系標準配備主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、離車警示功能、駕駛注意力輔助功能、Active Protection 主動安全防護系統、前後方停車警示系統、倒車輔助攝影、360 度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統及 8 具 SRS 輔助氣囊等。
iX 車系標準配備前後方停車警示系統、倒車輔助攝影、360 度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統等。動力配置方面，iX 車系均採用全新第五代 eDrvie 科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，整合電動馬達、動力控制模組與變速系統，而本次試駕的 xDrive50 旗艦版搭載 76.6kWh 容量的鋰電池模組，可輸出 523hp 最大馬力及 765Nm 峰值扭力，較之前試駕的 xDrive40 旗艦版增加 197hp 馬力與 135Nm 的扭力。原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 4.6 秒完成，也較之前試駕的 xDrive40 旗艦版快上 1.5 秒之譜。iX xDrive50 旗艦版具有多種駕駛模式，包括「Personal 個人專屬」、「Sport 運動」、「Efficient 節能」、「Expressive 悅動」、會啟動前雙座按摩椅的「放鬆」與強調視覺的「Digital Art」，選擇相當多元。底盤懸吊部分，iX xDrive50 旗艦版使用前獨立雙 A 臂、後獨立多連桿的配置。WLTP 最高續航里程為 372~425 公里。電能方面，iX xDrive50 旗艦版使用 CCS1 的充電規格，WLTP 測試續航約為 549~630Km。
iX xDrive50 旗艦版具有多種駕駛模式，包括「Personal 個人專屬」、「Sport 運動」、「Efficient 節能」、「Expressive 悅動」、會啟動前雙座按摩椅的「放鬆」與強調視覺的「Digital Art」，選擇相當多元。
電能方面，iX xDrive50 旗艦版使用 CCS1 的充電規格，WLTP 測試續航約為 549~630Km。實際上路體驗，iX xDrive50 旗艦版的動力輸出相當線性，在市區中行走相當舒適，不需要深踩便能輕易跟上車流，遇到些微上下坡也無需調整電門踩踏幅度便可輕鬆克服。底盤設定上相對硬朗，以臺灣相對不平整的路面來說，會有些許彈跳，但由於座椅厚度足夠，並不會不舒適。車體部分使用了鋁金屬，混合再生塑料、高強度鋼與 CFRP 碳纖維強化塑膠，做為混合材料，提升剛性並減輕重量，整體車身鋼性足夠，對於 SUV 高重心的側傾抑制也相當好，正常行駛下並不會有明顯的側傾產生，即使有點速度也不易產生過多側傾造成駕駛與乘客不安。方向盤轉動力道相當舒適，毫無費力或過輕導致缺乏轉動感的感覺，非真圓的方向盤形狀也設計得宜，雖然無法以傳統圓形方向盤所想像的位置掌握，但六邊形的設計只要握在任何兩個邊上，或將虎口置於 3 點-9 點的角上，都能輕鬆駕馭。音響方面，具有 30 具揚聲器的 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，在座椅裡裝置有重低音喇叭或者震動器，讓聽覺轉換為觸覺，體現 4D 的體驗；整體以高頻為主要調教，人聲清晰，中低頻表現亦不差，但低頻偏悶，不過等化器可調範圍相當廣，應該可以透過等化器調整打造出最合適的聲響。
在前座座椅裡裝置有重低音喇叭或者震動器，讓聽覺轉換為觸覺，體現 4D 的體驗。
Bowers & Wilkins 整體以高頻為主要調教，人聲清晰，中低頻表現亦不差，但低頻偏悶，不過等化器可調範圍相當廣，應該可以透過等化器調整打造出最合適的聲響。
車體部分使用了鋁金屬，混合再生塑料、高強度鋼與 CFRP 碳纖維強化塑膠，做為混合材料，提升剛性並減輕重量。BMW 近年也注重經營電動車市場，推出多款電動車款，iX 作為當家純電旗艦休旅，不僅各方面用料質感相當奢華，同時也注入了 BMW 作為一家百年汽車製造商的造車工藝，以一輛普通燃油車輛來檢視 iX，亦是一輛高級豪華的車，跟上新能源車輛的同時，也保留了部分汽車的本質。想必不論是對 BMW 品牌情有獨鍾的「Bimmer」，或是對科技未來有嚮往的電動車買家，甚至是想購入高階豪華休旅車的消費者來說，都具有一定程度的吸引力。
這輛 BMW 的旗艦純電，對於各式買家都有一定的吸引力。