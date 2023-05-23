奢華純電休旅饗宴　BMW iX xDrive50 試駕

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本次試駕的 iX xDrive50 旗艦版建議售價新臺幣 436 萬元起。

頭燈使用 BMW LED 頭燈組。

雙腎型直立式水箱罩，內部導入 Shy Tech 隱形科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。

BMW 廠徽外圍有一圈藍色，顯示其為 i 系列純電車。

輪圈上搭配 9.5J x 22 的「空氣力學1021型輪圈」，輪胎尺寸為 275/40 R 22。

平整化車身造型將按壓式門把隱藏於門板內側。

方向燈整合進頭燈組，以 LED 光條造型設計；後照鏡上一樣也用光條式設計。

車身側面 C 柱上有 iX 車名陰刻字樣。

尾燈呼應車頭，以 LED 光條作為主視覺設計。左側有 iX 車名飾牌，右側則標明 xDrive50。

後方倒車顯影鏡頭整合入廠徽中。

方向盤採非真圓設計，造型設計得宜、轉動力道相當舒適，並不會非常影響駕駛。

儀表與抬頭顯示器可做相當多元的功能變化調整。

中控台上具備一座 14.9 吋觸控螢幕，搭配 iDrive 8 的車載系統，支援無線 Apple CarPlay。

中央鞍座採雙層架空式設計，上方為線傳電控排檔、電子手煞車、Auto Hold 開關與 iDrive 實體操控按鍵，以木紋飾板作為搭配；下方具有兩個置杯架與一個手機無線充電座。

座椅電動調整整合在車門版上，車門開閉皆為按鍵式，下方被有機械式開關。音響部分則配備具有 30 具揚聲器的 Bowers & Wilkins 沉浸式 4D 頂級音響系統，最大總輸出功率為 1,615 瓦。

後座冷氣亦為左右雙區調整。

得利於全新架空的排檔座設計，傳統車型排檔鞍座位置前方多增加了一個相當不錯的空間，可用於放置包包、雨傘等隨身物品。

中央扶手處設有一個對開的置物空間，內有些微造型設計，但還算實用。

放置包包、雨傘等隨身物品。後座空間相當寬敞，少了中央隆起，整體非常平整，

為了符合安全規範，在尾門開啟時兩側配有兩組尾燈，提供小燈、方向燈、煞車燈等功能。

障板下方亦有相當深的空間。

後廂側面有一個 12V 電源供應與兩個左右 6/4 倒平快速鍵。

iX 車系標準配備前後方停車警示系統、倒車輔助攝影、360 度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統等。

iX xDrive50 旗艦版具有多種駕駛模式，包括「Personal 個人專屬」、「Sport 運動」、「Efficient 節能」、「Expressive 悅動」、會啟動前雙座按摩椅的「放鬆」與強調視覺的「Digital Art」，選擇相當多元。

電能方面，iX xDrive50 旗艦版使用 CCS1 的充電規格，WLTP 測試續航約為 549~630Km。

在前座座椅裡裝置有重低音喇叭或者震動器，讓聽覺轉換為觸覺，體現 4D 的體驗。

Bowers & Wilkins 整體以高頻為主要調教，人聲清晰，中低頻表現亦不差，但低頻偏悶，不過等化器可調範圍相當廣，應該可以透過等化器調整打造出最合適的聲響。

車體部分使用了鋁金屬，混合再生塑料、高強度鋼與 CFRP 碳纖維強化塑膠，做為混合材料，提升剛性並減輕重量。

這輛 BMW 的旗艦純電，對於各式買家都有一定的吸引力。