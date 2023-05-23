動力、續航里程大躍進　Škoda Enyaq Laurin & Klement 正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Škoda Enyaq L&K 保險槓、下空力擾流和外後視鏡上具有獨家鉑金灰色細節來識別，葉子鈑上貼有專屬字樣銘牌，側裙採用同車身烤漆妝點，而窗框和車頂行李架則採用鍍鉻處理，車頭則由具 131 個 LED 照明的 Crystal Face 佔據。標准設備還包括全 LED 矩陣頭燈、全 LED 尾燈以及深色車窗，足踏 20 吋至 21 吋 (加價選配) 輪圈。內裝提供米色和黑色兩種顏色主題鋪陳，並且享有前排加熱通風按摩座椅以及金屬踏板。
動力方面，Škoda Enyaq L&K 共分為後輪驅動的 85 以及全輪驅動的 85x，可提供 210 kW 的最大功率，可分別在 6.7 秒和 6.6 秒內可從靜止加速至 100 km/h，最高時速為 180 km/h，續航里程可達 570 公里、550 公里 (WLTP)，在不到 30 分鐘的時間內從 10% 充電至 80%。
Škoda 將依循 ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ 品牌策略，在 2030 年底前至少推出 3 款全新的純電動車，並將該廠在歐洲市場所販售的所有車輛中，電動車銷售佔比提昇至 50%~70%，以利達成 2030 年時較 2020 年產品排放數字降低 50% 的目標。