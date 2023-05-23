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確認將提供六人座車型 全新 Lexus TX 即將在 6/8 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Lexus 全新七人座車款 TX 經過上回的預告之後，近日官方再度透露新車將於 6  月 8 日首次亮相，同時帶來了兩張車內照片，表示新車將採用三排座椅設定，並有六人座車型的選項。

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Lexus TX 將提供三排六人座車型。
根據 Lexus 最新公布的預告圖顯示，全新的 TX 將提供三排座椅的布局，不過除了有七人座車型的選項之外，還將加入六人座椅的設定，前排採用標準的雙人座位，而第二排座椅則採用含有折疊扶手機能  Captain座椅，中央還有一組可拆卸的鞍座，而第三排也採用椅背可分別傾倒的雙人座椅。

另一張照片則透露了新車的前門飾板設計，從上方的喇叭蓋當中隱約有 Lexus慣用的 Mark Levinson 因 想系統，而車門把開關也採用電子開啟設計，同時中控台也似乎暗示著新車將具備以旋轉操作的空調控制旋鈕。

Lexus 雖然目前尚未完全透露 TX 的完整造型，但與 Grand Highlander比較，TX 採用了黑色 D 柱設計，同時第三扇窗的玻璃採用更多的導角設計，而門板及葉子板上的線條則更加的銳利，勾勒出更強烈的立體感受。

目前已知 TX 將和 Grand Highlander 大量共用硬體零件，相信在共用模組平台之下，TX 有望搭載 Hybrid Max 動力系統，採用 2.4 升渦輪增壓四缸引擎搭配前置電動馬達，可以發揮出 362 匹最大綜效馬力以及 542Nm 的峰值扭力，提供 Sport、Eco、Normal 三種駕駛模式。未來 TX 車系將在 Toyota Motor Manufacturing Indiana 工廠進行量產，上市時間目前還有待官方公部確認。

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