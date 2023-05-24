向崑崙山脈致敬 Ford Explorer Kunlun Peak Edition 登場

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Ford 宣布 Explorer Kunlun Peak Editi00000on 崑崙巔峰版將在中國大陸推出。Ford Explorer 於去年在中國大陸市場推出中期改款車型，外觀上加入在地化風格的全新車頭設計，水箱護罩面積較舊款更放大，同時利用更多的鍍鉻處理，並於最上緣加入貫穿式 LED 燈組設計，整體扮相更加符合當地消費者的喜好。
而在這次的 Explorer Kunlun Peak Edition 崑崙巔峰版當中，原廠以崑崙山脈為靈感，提供了橙色、黑色、灰色和白色等車色選擇，在車頭方面加入蜂巢狀水箱護罩，並整合了 LED 照明燈，同時車身細節也採用黑化處理，其餘配備也與美規 Timberline 車型相同，配有鋁製防撞護板、拖車鉤和 18 吋輪圈，上方還有橙色烤漆點綴，並搭配全地形輪胎以對應越野需求。
進到車內，座椅和門檻上均有 Timberline 字樣，中控台則延續改款後的配置，採用 12.3 吋數位儀表搭配 27 吋超大尺碼橫向螢幕鋪陳，細節上還有專屬的開 機動化、橘色滾邊及縫線、山稜線紋理，也同樣提供六人座或者七人座的選項。
動力表現部分，持續搭載 2.3 升渦輪增壓引擎，最大馬力達到 276匹 (203kW)，峰值扭力 425 牛頓米，變速箱則為 10速手自排系統。Explorer 車系在 30 年的歷史之中已推出 6 個世代，全球累計銷量突破 800 萬輛，對於 Ford 來說扮演著舉足輕重的的歷史地位，但自 6 代車型發表後迄今仍無緣引進國內販售。