全新面容再出發 第三代小改款 Volkswagen Touareg 正式亮相

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全新第三代小改款 Volkswagen Touareg 正式亮相。首先在外觀方面，新款 Touareg 的車頭造型變化相當顯著，加入全新的 IQ.LIGHT HD 矩陣式大燈，內部採用 19200 顆微型 LED 光源所組成，並加入貫穿式燈條來與呼應品牌車款的特色。而在保桿部分其氣壩造型更為張揚，不僅能夠降低視覺重心，同時也優化進氣效果。
車側部分並未有太大的變幅，不過車頂行李架以及窗框均採用了黑色烤漆處理，並提供全新造型的輪圈設計。車尾部分也同樣可以看到貫穿式燈條，尾燈內部的光源組合更為犀利，中央的廠徽亦可發光來增強整體的辨識度。
車內的變化不大，多媒體系統支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結，以及高清晰度地圖，另還可選配夜視系統和 HUD 抬頭顯示功能。此外，新款 Touareg 還換上 USB-C插孔，充電容量從原本的 15瓦提升至 45 瓦；車內材質也同步升級，原廠指出前排座椅中央扶手和中控台都採用更加柔軟的材質。
動力方面，依舊提供汽油、柴油以及插電式混合動力車型。其中柴油車型採用3.0 升 V6柴油渦輪引擎，最大輸出分別提供231匹與 286匹馬力，最大扭力分別為 500牛頓米與 600 牛頓米。汽油車型方面，則搭載 2.0 升四缸渦輪與 3.0 升六缸渦輪引擎，最大馬力分別為 245 匹及 340 匹，最大扭力為 370 牛頓米與 450 牛頓米。
eHybrid 車型部分，標準車型採用 3.0 升 V6 引擎搭配電動馬達，綜效輸出為 381 匹，扭力為 600 牛頓米；Touareg R eHybrid 高性能車型則提升至 463 匹，最大扭力達 700 牛頓米。eHybrid 車型均搭載 14.3kWh 鋰電池組，標準車型純電續航里程為 47 公里，R 車型則為 44 公里。
Volkswagen Touareg 自 2002 年推出以來，交車數超過 113 萬台。雖非品牌銷售主力，但仍是驗證其產品力的平台，可惜礙於品牌形象與產品價格的定位，目前還是無緣與國內消費者見面。