結合 5G 智慧路口技術 / 最高速 50 km/h　全國最高速自駕技術正式發表亮相

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經濟部技術處處長邱求慧、交通部航政司司長何淑萍、工研院董事長李世光、桃園機場公司董事長楊偉甫等貴賓合影。自駕接駁引領智慧空港創新應用，具備「國內最高速時速 50 公里」、「多車道車流高度互動」、「5G 低延遲車路協同」等三大自駕技術亮點。而現場所展演的 Chrysler Pacifica Hybrid 自駕車為更具備 8 個相機、5 個雷達、5 個光達，確保車輛在高速車流匯入的道路上能夠更加安全、精確。
場域驗證路線從第二航廈為起點，行經第一航廈、航郵中心、航警局及臺北關，全程共達 4.2 公里。自 2022 年 8 月啟動測試以來，至今已累積運行逾 1,000 公里，而相關的測試數據將貢獻未來自駕服務發展，藉此提升機場營運效率和服務品質。值得一提的是，本案例是繼美國鳳凰城天港國際機場 (Phoenix Sky Harbor International Airport) 後，全球第二個在國際級機場提供自駕接駁。
工研院的自駕車系統從 2019 年進行開放場域測試後，已在國內各個場域交出亮眼成績，自駕大型商用車更在澳洲高速公路成功運行並獲得認證。未來也將串聯系統整合場，持續研發自駕巴士，加速臺灣自駕車技術發展。