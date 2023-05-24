展現暗黑奢華的一面　Mercedes-Maybach 推出 Night Series 套件

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Night Series 套件在車身外觀原有的基礎上加入了新的黑化設計元素，廠徽立標、船槳式水箱護罩、C 柱 Maybach 廠徽、窗框、登車踏板以及車型銘牌等處採用黑色金屬鍍鉻，多光束智慧型數位頭燈等部件更以玫瑰金作為點綴。而該套件最大的亮點就是踏上了充滿 Maybach 廠徽的雙色輪圈，視覺感十分浮誇。
內裝方面，車艙由 Nappa 皮革面料鋪陳，不鏽鋼踏板組、座椅頭枕、座椅靠背、門檻踏板以及後座腳部投影處等處都具有 Maybach 以彰顯其身分。第二排獨立座椅配有通風、按摩以及肩頸加熱功能，另具備專屬禮車套件，讓使用者僅需透過模式切換，副駕駛座便能自動前移，達到寬敞的頭等艙乘坐體驗。另外也提供冷熱杯架、折疊桌、冰箱以及鍍銀香檳杯、Burmester® 4D 環繞音響系統、主動環景式內裝照明、Energinzing智慧空氣淨化系統等奢華配備。
Mercedes-Maybach 是 Mercedes-Benz 為了抗衡 Rolls-Royce 及 Bentley 等高級車廠的重要子品牌，並已經擁有破百年的歷史發展，在汽車殿堂的地位相當崇高，如今更是以精緻的德國工藝來滿足金字塔買家的尊榮需求。