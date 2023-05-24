換上最新設計語彙 / 導入 48V 輕油電　第六代小改款 Opel Corsa 海外亮相

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外觀方面，小改款 Opel Corsa 與先前相差甚大，車頭換上了標誌性的 Opel Vizor 品牌面孔，看上去更為平整圓滑。兩側 Intelli-Lux LED® 矩陣式頭燈現在具有 14 個 LED 燈源，除了提高辨識度外，更提供更明亮的夜間駕駛體驗。尾門上的廠徽字體則承襲自 Corsa 40 周年特仕版。
內裝整體鋪陳變化並不劇烈，主要新增了採用 Snapdragon 處理器的 10 吋級多媒體 Navi Pro 多媒體資訊系統，可支援無線 Apple CarPlay/Android Auto 連結並進行充電。其他調整包括重新設計的座椅樣式、電傳線控撥動式排檔控制和多功能方向盤。
動力方面，入門燃油車型搭載 1.2L 渦輪增壓自然進氣引擎，提供 74hp。另提供 48V 輕油電複合系統版本，可提供 100hp 與 136hp 不同調校的輸出，並搭配新型雙離合自排變速箱。而原先的 Corsa-e 純電車型則更名為 Corsa Electric，提供 115kW (156hp)、260Nm 最大輸出，在 WLTP 循環測試下最大續航力可達到 402 公里，而電池使用快速充電器可在 30 分鐘充電至 80%。
國內方面，Opel Corsa 也曾於 1994 年導入台灣市場，以「德國小巨星」為口號，在 1990 年代中的台灣汽車市場叱吒風雲，但在裕隆通用後期宣布放棄新車導入，也從國人的記憶中逐漸淡出。而日前，Opel 總代理歐吉汽車表示將在今年 6/7 舉辦 Astra 上市發表會，導入標準五門掀背版，分為 Elegance 都會版與 GS Line 潮流版兩款編成，據經銷人員透露，價格約莫會落在新臺幣 120~130 萬元左右。本站也已經在第一時間前往預賞會進行實拍 [請按此參閱]。