車系 40 年迎來純電車型 第 8 代 G60 BMW 5 Series 正式登場

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全新一代 G60 BMW 5 Series 及 i5 正式登場，將於年底前陸續在全球市場推出。外觀方面可以看出新一代 5 系列的車頭導入全新家族式設計風格，整體車頭輪廓更為扁平化，LED 大燈相當銳利，內部加入直立式的 LED 日行燈。而雙腎形水箱護罩略為放大，周圍更有發光模組點綴，未追隨7系列的巨型水箱罩的設計，整體造型更加協調。
530e另外作為 5 系列誕生 50多年來首次加入的純電動車型，i5 的外觀細節與燃油版僅有些微的細節差異，其將提供 eDrive 40 和 M60 xDrive 兩個車型等級，其中 eDrive 40 的鍍鉻水箱罩造型與燃油版相當接近車，但在 M60 xDrive 車型上更採用符合時下電動車設計的封閉式雙腎水箱罩，並採用黑化處理，大燈組內部亦有藍色元素來凸顯自身的電動車身份。
eDrive 40
M60 xDrive車側部分則採用與車身齊平的半隱藏式車門把手，車頂天線也採用扁平化設計，後車門象徵性的 Hofmeister kink 則與 C 柱融為一體，上方的飾板上還加入了 5 的阿拉伯數字。新一代 5系列車身尺寸長寬高分別為 5,060mm x 1,900mm x 1,515mm，相較舊款分別增加了 97mm、32mm、36mm，軸距則增加 20mm 達到 2,995mm 的表現。
車尾的變化最為明顯，換上線條相當俐落的 LED 燈組，視覺效果更加精緻，並且燈殼也更加貼合車身表面。BMW 原廠表示，全新5 系列將提供 M Sport Package 和 M Sport Package Pro 兩款外觀選配件，能夠進一步加強其運動感受。
進到車內，整體鋪陳遵循了 7 系列最新的設計，採用 12.3 吋儀表板搭配 14.9 吋觸控螢幕設計，並配備 iDrive 8.5系統，基於 Linux 系統開發，導入懸浮視窗（QuickSelect）設計，能夠令駕駛人更快速、方便進行常用功能的設定，同時功能的選單邏輯上也進行優化，應用程式、車輛設置的介面都更加直觀。
另外 iDrive 8.5系統還首次加入 AirConsole 平台，提供影音播放和遊戲功能，為車內駕駛或乘客打發無聊的充電時間。BMW Digital Key Plus 數位鑰匙可支援 iOS 或 Android 系統的智慧手機，以及 Apple Watch。
這次新一代 5 系列也搭載全新主動駕駛輔助系統 Pro，初期將在美國、加拿大和德國等地區開放，整合了高速公路輔助駕駛 (Highway Assistant)，並且加入了創新功能，人眼控制的自動變道功能，在交通狀況允許時，駕駛者只需要看向外後視鏡，就能讓車輛開始完成自動換道的操作，不過因為這項操作會涉及到車速的調整和轉向，因此車速限制在 130km/h 以內才可運作。
動力方面，全新 5系列將繼續提供燃油車型和插電式油電混合動力，燃油車型將搭載 2.0 升和3.0 升渦輪引擎，包含 520i、530i、530i xDrive、540i xDrive 等車型，並有 520d 和 520d xDrive 兩款柴油動力。插電式油電混合車型則有 530e、550e xDrive ，將於 2024 年春季推出。
i5 方面則搭載升級過的第五代 eDrive 電能系統，提供 eDrive 40 和 M60 xDrive 兩款動力，eDrive 40 配備後置電動馬達，最大輸出為 340、峰值扭力 430 牛頓米，0-100km/h 加速時間為 6.0 秒，極速可達 193km/h。而身為 M Performance 等級的 M60 則配備更強勁的雙電動馬達，與 iX M60共享相同的動力系統，最大輸出達到 601 匹馬力，峰值扭力為 820牛頓米，官方公佈其 0-100km/h 加速時間為 3.8 秒，極速則限制在230km/h。BMW i5搭載的 81.2kWh 高壓電池組安裝於車身底部，經過 WLTP 循環測試下，eDrive 40 的續航里程在 497 至 582 公里左右，而 M60 xDrive 則有 455 至 516公里左右的表現。
BMW 5 系列自 1972 年問世以來已有 8代車型的演進，全球累計交付車輛接近 千萬輛，可以說是豪華中大型車領域裡的長青車款，亦是 BMW 品牌最成功的車型之一。