為純電未來鋪路 Honda 宣布 2026 年重返 F1 戰場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda 官方宣布將攜手 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team 車隊於 2026 年重返 FIA世界一級方程式錦標賽。F1 的比賽規範預計在 2026 年實施新制，要求參賽車隊從 2026 年開始必須使用 100% 可持續燃料，屆時動力系統的最高動力輸出將有 50% 由引擎系統提供，另外50% 將由電動馬達驅動，與現行的 F1 賽車相比，由於電能系統的輸出比例將會大幅提高。因此在 2026年開始，賽車在減少引擎動力輸出的同時，動能回收系統 (在減速時對賽車進行動能回收，將其轉換為電能 ) 的輸出功率將提高至目前的三倍，使引擎和電動馬達的最大輸出處於相同水準。
根據Honda 執行長 Toshihiro Mibe 表示，此次重回 F1 賽場的主要原因是 F1 比賽規則將在 2026 年迎來調整。有鑑於此次的規則調整與 Honda的碳中和目標方向一致，對於未來相關技術的開發具有重要意義，因此 Honda做出了重返 F1 賽事的決定。Honda 將基於 2026 年開始施行的新規範，為 Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team 車隊提供動力單元。
而在 2026新法規的制度之下，Honda 認為能獲勝的關鍵將是能透過更為緊湊、輕便、大功率的電動馬達，搭配能夠處理高功率和快速功率輸出的高性能電池，以及能源管理技術，而這項挑戰對於 Honda 來說極具有意義，從中獲得的技術未來能夠直接應用在量產車上或者其他電動化的領域。
Honda 作為世界著名的汽車和摩托車製造商，從 1964 年至今曾多次參加F1賽事，並取得多次的冠軍頭銜。