車種不到 700 公斤 Caterham EV Seven Concept 登場

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英國手工跑車廠 Caterham 推出全新 Caterham EV Seven 電動概念作品。在外型上，Caterham EV Seven 與燃油車型並未有太大的差異性，而其搭載的後置電動馬達由 Swindon Powertrain 所開發，該公司自 90 年代初以來一直是 Caterham 的引擎供應商。後電動馬達軸經過工程師重新設計，具有與內燃機相似的特性，可發揮出 240 匹最大馬力和 250 牛頓米峰值扭力，官方公部其 0-100km/h 加速大約在 4 秒左右。底盤部分則配備限滑差速器、源自 Seven 420 Cup 的 Bilstein 可調式避震和四活塞剎車卡鉗。
容量達 51kWh 的電池模組則安裝在前方引擎蓋下方，並採用了經電腦計算後的水冷式技術，透過水溫來控制電池模組的熱管理系統，使得車輛在需要長時間激烈的賽道上能有更長效的性能表現。Caterham 官方指出 EV Seven 可以在賽道上進行 20-15-20 次駕駛循環，比如在賽道上可以連續行駛 20 分鐘，再充電 15 分鐘，並可再全速行駛 20 分鐘。而電池模組可支援高達 152 kW 的直流快速充電，同時還有剎車動能回收系統。
此次發表的 Caterham EV Seven Concept 預計將在今年 7 月舉行的 Goodwood Festival of Speed 速度節當中亮相，而 Caterham 官方更透過在今年底前還將再推出一款全新開發的純電動車款，更多細節將在未來幾個月內對外公佈。