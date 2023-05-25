車系 40 年迎來純電車型 第 8 代 G60 BMW 5 Series 正式登場

延續經典跑格 進化更加強大　Aston Martin DB12 正式現身

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Aston Martin 於當地時間 5 月 24 日晚間 11:01（臺灣時間 5/25 早上 6:01）正是發表 DB11 的後代車款，Aston Martin DB12。Aston Martin 為 DB12重新定義了一個全新的車型類別 Super Tourer，也呼應了先前釋出的官方預告使用的「Grand is not enough」口號。

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外觀上，DB12 的格柵水箱護罩比 DB11 來的大許多，頭燈也換上了 LED 頭燈，前保險桿下緣也使用了更為乖張的設計。來到車側，可以看見 DB12 仍維持了流線形的車身，以創造更低的風阻係數，輪圈配備了 21 吋大輪圈，使跑車感看來更加強烈，側裙延續車頭分流器的乖張設計，搭配微微寬體的設計，改裝感相當濃厚。車尾部分改變幅度不大，仍然維持著 DB11 的經典設計。

前保險桿下緣也使用了更為乖張的設計。
輪圈配備了 21 吋大輪圈，使跑車感看來更加強烈，側裙延續車頭分流器的乖張設計，搭配微微寬體的設計，改裝感相當濃厚。
DB12 仍維持了流線形的車身，以創造更低的風阻係數。
內裝方面就有大幅度的改動，原廠表示內裝設計朝向更豪華、更精緻與更科技開發，並以駕駛人為中心設計。數位液晶儀表已不再新奇，比較值得一看的是，DB12 將原本在中控台上方的觸控螢幕往下放到接近排檔座的位置，並以傾斜放置這個 10.25 吋的觸控螢幕，而排檔座上，除了縮小的排檔桿以外，還保留了大量實體按鍵和旋鈕，有助於駕駛者於駕駛時進行車輛的操作。DB12 使用新的縫線花紋來顯示其精緻的細節，並使用於全皮革或Alcantara®作為主要材質，展現其豪華感。DB12 的車載系統，是由 Aston Martin 獨立設計和開發的第一套資訊娛樂系統，這一代系統提供更智能、更快速、更豐富的資訊顯示，並支持無線 Apple CarPlay™ 和 Android Auto™。

DB12 將原本在中控台上方的觸控螢幕往下放到接近排檔座的位置，並以傾斜放置這個 10.25 吋的觸控螢幕，還保留了大量實體按鍵和旋鈕，有助於駕駛者於駕駛時進行車輛的操作。
DB12 使用新的縫線花紋來顯示其精緻的細節，並使用於全皮革或Alcantara®作為主要材質，展現其豪華感。
動力部分，官方目前並未說明是否有 V12 的選項，而是只透露了 DB12 將會搭載一具來自 Mercedes-AMG 的雙渦輪 4.0 升 V8 引擎，並在經過優化調教後，搭配8 速自排變速箱，最大輸出可達最大馬力 671hp 與最大扭力 800Nm，0-60 英里加速為 3.5 秒，極速可達 202 英里/時（約為 350 公里/時）。底盤部分也進行進化調教，給予車頭更多的抓地力，透過 GT、Sport、Sport+ 的模式切換，讓駕駛者在日常使用可以舒適安穩，在充滿挑戰的道路上顯得生動活潑。

DB12 將會搭載一具來自 Mercedes-AMG 的雙渦輪 4.0 升 V8 引擎搭配8 速自排變速箱，可達最大馬力 671hp 與最大扭力 800Nm
官方目前並未說明是否有 V12 的選項。
這輛 DB12 的出現，不僅是承接了經典的 DB 車型，也應證了 Aston Martin 總裁 Lawrence Stroll 之前在「Future of the Car」論壇會上所說的，Aston Martin 將要打造一款比 GT 更加豪華高級的車款。而在該場論壇上，Lawrence Stroll 亦說 Aston Martin 會在 2 年內推出 8 款車款，如今迎來了第一輛，後續 7 輛會是什麼車型呢？Vantage？DBX？後續本站將會為讀者繼續追蹤報導。

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