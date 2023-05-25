延續經典跑格 進化更加強大　Aston Martin DB12 正式現身

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外觀上，DB12 的格柵水箱護罩比 DB11 來的大許多，頭燈也換上了 LED 頭燈，前保險桿下緣也使用了更為乖張的設計。來到車側，可以看見 DB12 仍維持了流線形的車身，以創造更低的風阻係數，輪圈配備了 21 吋大輪圈，使跑車感看來更加強烈，側裙延續車頭分流器的乖張設計，搭配微微寬體的設計，改裝感相當濃厚。車尾部分改變幅度不大，仍然維持著 DB11 的經典設計。
前保險桿下緣也使用了更為乖張的設計。
輪圈配備了 21 吋大輪圈，使跑車感看來更加強烈，側裙延續車頭分流器的乖張設計，搭配微微寬體的設計，改裝感相當濃厚。
內裝方面就有大幅度的改動，原廠表示內裝設計朝向更豪華、更精緻與更科技開發，並以駕駛人為中心設計。數位液晶儀表已不再新奇，比較值得一看的是，DB12 將原本在中控台上方的觸控螢幕往下放到接近排檔座的位置，並以傾斜放置這個 10.25 吋的觸控螢幕，而排檔座上，除了縮小的排檔桿以外，還保留了大量實體按鍵和旋鈕，有助於駕駛者於駕駛時進行車輛的操作。DB12 使用新的縫線花紋來顯示其精緻的細節，並使用於全皮革或Alcantara®作為主要材質，展現其豪華感。DB12 的車載系統，是由 Aston Martin 獨立設計和開發的第一套資訊娛樂系統，這一代系統提供更智能、更快速、更豐富的資訊顯示，並支持無線 Apple CarPlay™ 和 Android Auto™。
DB12 仍維持了流線形的車身，以創造更低的風阻係數。
DB12 將原本在中控台上方的觸控螢幕往下放到接近排檔座的位置，並以傾斜放置這個 10.25 吋的觸控螢幕，還保留了大量實體按鍵和旋鈕，有助於駕駛者於駕駛時進行車輛的操作。
動力部分，官方目前並未說明是否有 V12 的選項，而是只透露了 DB12 將會搭載一具來自 Mercedes-AMG 的雙渦輪 4.0 升 V8 引擎，並在經過優化調教後，搭配8 速自排變速箱，最大輸出可達最大馬力 671hp 與最大扭力 800Nm，0-60 英里加速為 3.5 秒，極速可達 202 英里/時（約為 350 公里/時）。底盤部分也進行進化調教，給予車頭更多的抓地力，透過 GT、Sport、Sport+ 的模式切換，讓駕駛者在日常使用可以舒適安穩，在充滿挑戰的道路上顯得生動活潑。
DB12 使用新的縫線花紋來顯示其精緻的細節，並使用於全皮革或Alcantara®作為主要材質，展現其豪華感。
DB12 將會搭載一具來自 Mercedes-AMG 的雙渦輪 4.0 升 V8 引擎搭配8 速自排變速箱，可達最大馬力 671hp 與最大扭力 800Nm
這輛 DB12 的出現，不僅是承接了經典的 DB 車型，也應證了 Aston Martin 總裁 Lawrence Stroll 之前在「Future of the Car」論壇會上所說的，Aston Martin 將要打造一款比 GT 更加豪華高級的車款。而在該場論壇上，Lawrence Stroll 亦說 Aston Martin 會在 2 年內推出 8 款車款，如今迎來了第一輛，後續 7 輛會是什麼車型呢？Vantage？DBX？後續本站將會為讀者繼續追蹤報導。
官方目前並未說明是否有 V12 的選項。