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與 H. Huntsman & Sons 聯名合作　Bentley 歷史最悠久經銷商推出 Huntsman Ed

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Volkswagen Group 旗下英倫豪華品牌 Bentley 最悠久的倫敦經銷商 Jack Barclay 近日與當地 H. Huntsman & Sons 西裝裁縫店合作推出兩款全新 Mulliner Huntsman Edition 特仕車型，藉此慶祝 2023 Savile Row Concours 活動順利進行。而凡購買 Huntsman Edition 亦將會獲贈量身訂製的 Huntsman 夾克，增添不少尊榮感。

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Mulliner Huntsman Edition 共分為 Bentayga Extended Wheelbase 以及 Continental GTC。前者以 Azure 車型做為基底，並穿上優雅的酒紅色 (Burgundy)，並配上大規模鍍鉻裝飾，在 C 柱上貼有獨家 「Huntsman Edition」金屬銘牌，足踏 22 吋十輻式雙色輪圈。後者則是基於 Speed 車型，身穿淺灰啞光烤漆 (Light Grey Satin)，搭配 Blackline Specification 亮黑套件，「Huntsman Edition」金屬銘牌貼於兩側葉子鈑上，並同樣配有 22 吋十輻式雙色輪圈。

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內裝方面導入 Huntsman 著名精湛縫紉工藝，Bentayga 擁有 Damson 和 Portland 雙色皮革鋪陳，車室內可看到大量滾邊以及 Piano Damson 亮光飾板，後座更享有 Airline Seat「航空座椅」，擁有多達 12 個電動馬達以及 22 向調節，同時還具有敏感的感應器來偵測椅面溫度並實施 177 次的壓力變化，自動調節通風/加熱溫度，並將座椅調整至符合使用者之姿勢。Continental GTC 則採用 Beluga 和 Porpoise 雙色皮革，四張座椅的頭枕上更擁有「H 1849」的刺繡以代表 H. Huntsman & Sons 創立之年，霸佔儀錶板的則是搶眼的 Galaxy Stone 雙飾面板。

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動力方面，配置 4.0 升雙渦輪增壓 V8 汽油引擎，可提供 550PS/6000rpm 最大馬力及 770Nm/2000-4500rpm 最大扭力，0-100 公里 4.6 秒就可達成，最高時速可達 290 公里。Continental GT 則採用 6.0 升 雙渦輪增壓 W12 引擎，搭配 8 速雙離合器自手排以及全時四輪驅動系統，可輸出 659ps 最大馬力以及 900nm 峰值扭力，0-100km/h 時間縮短至 3.5 秒，並且可以達到 335km/h 的最高極速。

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H. Huntsman & Sons 成立於 1849 年，是薩維爾街 (Savile Row) 的一家高級西裝裁縫店，以精湛的工藝及頂級用料在皇室與貴族間廣受好評，更於 2013 年成為電影《金牌特務》（英語：Kingsman: The Secret Service）的靈感來源。

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