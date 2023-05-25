馬力達 930 匹/ 2.8 秒破百　Brabus 930 正式亮相

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外觀方面，Brabus 930 已經與 GT 63 S E Performance 相差甚遠，擁有大量的碳纖維套件以滿足輕量化需求，車頭上大面積進氣口、散熱器和下擾流呈現出乖張的暴力美學。Monoblock Z "Platinum Edition" 鍛造輪圈搭配 Continental SportContact 7 輪胎，規格為前 275/35 ZR 21、後 335/25 ZR 22。車尾更搭載巨大的擾流尾翼和運動型排氣尾管。
內裝方面，車室同樣遵循著 Brabus 向來的高級氛圍，擁有菱格紋、大量碳纖維材質、專屬金屬踏板、發光迎賓飾板等，並且秉持著高度客製化理念，消費者可選擇各式各樣高級真皮以及飾板，打造無一無二的私人坐駕。
動力方面，原先的雙渦輪增壓 4.0 升 V8 引擎經過大幅度改裝調教，並換上了 Brabus 自家研發的渦輪增壓器，並將增壓值打到 1.8 Bar，同時搭配重新設計的電動馬達，使其爆發 684kW/930hp 最大馬力，峰值扭力更來到 1,550Nm，只要 2.8 秒就將這重達 2.4 噸的巨獸彈射至 100km/h，極速被電子限制在 316km/h。透過 Brabus SportXtra 懸吊系統，車身高度擁有 20mm 的調整範圍。
Brabus 自 1977 年建廠至今已滿 45 年，原先以改裝 Mercedes-Benz 以及 Mercedes-AMG 車款而聞名，後來也有針對 Smart、Maybach 以及 Rolls-Royce 等品牌產品進行改造，同時還有專門修復骨董車的 Brabus Classic 部門。國內則由總經銷三一國際獨家引進，銷售成績也相當卓越，以高度客製化以及傲人的性能表現凸顯品牌價值。今年更一次向德國原廠導入 XLP900 Rocket Edition One of Ten，以及 GLS800、B60、Maybach B68 等『全球第一台』車款，未來更計劃引進 Invicto 防彈車系列。