1:1 還原！　樂高打造全尺寸法拉利 Monza SP1

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1:1 的樂高法拉利 Monza SP1 模型車。這輛由樂高積木打造的 Monza SP1，配上了真實的輪圈和輪胎，其他部分都是由樂高積木構成。可惜的是，照片沒有清楚拍到內部的積木結構，我們無法看到是內部結構是如何用積木打造的。除了這輛全尺寸的 SP1 之外，這個活動還可以讓遊客建造自己的樂高法拉利，掃描這輛自己打造的車上傳到網路上，更可以讓車輛以數位的方式，在 Fiorano 測試賽道上奔馳。
細節也精心設計，打造的相當真實！Monza SP1 和 SP2是法拉利於 2018 年推出的限量版車型，作為法拉利Icona 系列旗下的一款車款，在外觀設計上，Monza SP1 和 SP2 致敬了法拉利在 1950 年代和 1960 年代初期的跑車風格，但搭載了現代動力系統。這兩款車型都搭載一具 6.5 升 V12 引擎，最大輸出為 809 匹馬力，足以在 2.9 秒的時間內達到時速 62 英里（約為 99.7 公里）。此外，最高時速超過 186 英里（約為 299 公里）。兩款車型的底盤基礎都來自 812 Superfast，兩個車型主要的區別在於 SP1 是單座車型，而 SP2 則可多了一個副駕駛座，可以多載一名乘客。兩個車型還都配備了一個「虛擬風擋板」，可將氣流引導過乘客頭部，為這輛敞篷跑車提供更好的乘坐感受。
近幾年來，樂高不斷與各家車廠合作，推出許多汽車模型商品，廣受消費者喜愛，而樂高也不斷打造 1:1 還原的模型車，讓人看的相當過癮。如果沒有太多餘裕可以買真的跑車的車迷，在桌上或床頭放一輛樂高模型車，也許是個不錯的選擇！