全新車名大改款登場　Subaru The All-New Crosstrek 試駕

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臺灣 Subaru 總代理意美汽車於 5/16 正式在臺發表全新的 Crosstrek 車系，作為接替 XV 車系的新世代車型。外觀部分，Crosstrek 以「Bolder」設計概念出發，結合運動化及時尚靈活的設計，以家族化造型的蜂巢式六角形水箱護罩、強調越野能力與機能性的前後導流保護飾板營造出可靠感，並用高聳的引擎蓋創造堅固扎實的力量感，再利用 LED 頭燈組、LED 前後霧燈、立體的 C 字尾燈組、後尾翼與車頂行李架，並在車側加入更多的折線創造出靈巧與多元機能的視覺。車身尺碼為 4480mm x 1800mm x 1600mm，搭配 225 / 55R18 的輪胎與 18 吋雙色切削鋁合金鋁圈，軸距為 2670mm。
輪圈搭配 18 吋雙色切削鋁合金鋁圈。
LED 前霧燈。
輪弧防刮材質上具備真實開孔的導流孔。
方向燈整合在與車身不同色的後照鏡上。
車頂配有行李架。
立體的 C 字尾燈組。
車尾的銘牌左側為品牌名稱與 AWD，右側為車型名稱與安全配備 EyeSight。
車頂與車身不同色的鯊魚鰭天線相當大。內裝配備部分，則是著重在實用性與便利性的提升。座艙採環抱性的布局，讓駕駛者可以輕易地操作車輛。方向盤為正圓設計，左方按鍵為娛樂系統、通話系統、儀表資訊等操作，右方則為主動安全系統操作。儀表板使用兩個傳統圓形指針式設計加上中央液晶螢幕顯示。車載系統放大現行用於 Subaru 其他車款的 11.6 吋直立螢幕，並標配天窗與雙前座 10 向電動調整座椅。車室內前座中控台下方提供一個 3.5mm 外接音源接口、3.0A Type-c 與 2.4A Type-A USB 接口各一個，後座則有 3.0A Type-c 與 2.4A Type-A USB 接口各一個。娛樂科技配備則配上了無線 Apple CarPlay。
方向盤為正圓設計，左方按鍵為娛樂系統、通話系統、儀表資訊等操作，右方則為主動安全系統操作。
車載系統放大現行用於 Subaru 其他車款的 11.6 吋直立螢幕
排檔仍採傳統排檔桿設計。
前座中控台下方提供一個 3.5mm 外接音源接口、3.0A Type-c 與 2.4A Type-A USB 接口各一個，後座則有 3.0A Type-c 與 2.4A Type-A USB 接口各一個。
直立式 11.6 螢幕上部有三個頁面可選擇，下方則為冷氣功能調整。
直立式的 Apple CarPlay 介面，若用習慣橫置的螢幕的話，需要稍稍習慣一下。
車載系統中亦顯示許多車輛功能。
儀表中央的液晶螢幕上方可顯示多種不同功能，中央則為 ACC 圖示。
遮陽板內的化妝鏡都具備燈光。
內裝有類 Carbon 的飾板設計。空間機能上，軸距較上一代多出了 5mm，改動不大。前座中控台下有一個空間可以放置手機，但是沒有無線充電功能，不過有止滑效果。中央扶手內的空間相當深，可以放置的空間足夠，但深度讓拿取稍微困難一點。後座部分則是表現中規中矩，算是夠用，可惜中央隆起偏高，中央設置了三點式安全帶，採用雙扣式設計，較為特殊。後廂的空間為 354L，較上一代減少 31L，不過平整性表現不錯，障板下方則有一小塊與工具組一同放置的保麗龍空間。
後廂的空間為 354L，較上一代減少 31L，不過平整性表現不錯。
障板下方則有一小塊與工具組一同放置的保麗龍空間。
後坐座椅可透過座椅兩旁的釋放拉桿做 60/40 分離的傾倒。科技安全配備則升級為 Level 2 駕駛輔助系統，搭載了 Subaru 的「EyeSight 4.0」進化版，除了原有的 ACC 主動車距控制定速巡航系統，增加 AES、LDP 與 LCF 等功能外，PCB 預防碰撞自動煞車系統偵測範圍也獲得提升，可以針對行人與低速前進的腳踏車，提供更全面的偵測功能。其他主被動安全配備部分具有倒車異動煞車系統（RAB）、LED 轉向輔助燈、主動轉向頭燈（SRH）、車輛暫停維持系統（AVH）、後方車輛偵測警示輔助系統（SRVD）等。
動力方面，則是使用水平對臥四缸 2.0 升 NA 引擎，搭配 CVT 模擬 8 速變速箱，並具有可使用換檔撥片控制的 M 模式，最大馬力來到 156hp / 6000rpm，最大扭力則有 20.0kgm / 4000rpm。傳動方式一如 Subaru 長久以來訴求的 AWD 四輪傳動，並具有雙模式 X-MODE 的越野脫困模式。底盤採用 Subaru Global Platform 全球模組化底盤，強化結構和懸吊安裝點的剛性，提升整體駕駛動態，並在車體上採用高剛性環艙強化鋼樑，有助於減少行駛中的震動感，提供更佳的行路品質與穩定性。使用水平對臥引擎也有助於重心降低，穩定車身。
動力方面，使用水平對臥四缸 2.0 升 NA 引擎，搭配 CVT 模擬 8 速變速箱。
後輪懸吊為獨立連桿式，搭配對稱式傳動軸設計，而排氣管則為隱藏式設計。實際行駛上路，新一代 Subaru Crosstrek 靜止起步極為輕盈，但是隨著時速提升後，動力明顯趨緩，為典型傳統日系車風格。動力雖然不大，但是低速上坡及起步仍算足敷所需，但對於習慣渦輪動力的駕駛人來說，大腳油門未必能得到預期的動力反應，反而徒增引擎隔音。在隔音表現上，風切聲的抑制合乎水準，但引擎噪音抑制較不拿手，超過 1,800rpm 便會聽見明顯的引擎運轉聲響。
底盤表現方面，一派純種日系車的感覺，市區行駛時，懸吊設計較為軟調，可充分吸收路面震動，但過彎側傾較大。雖然懸吊設計偏向舒適取向，但車輛重心設置不錯，彎道中車輛動態穩定，雖然轉向不屬犀利，但穩定性表現不差。
此車配置對稱式四輪驅動系統，原廠宣稱的 X-Mode 亦有多種模式可供切換，相對於其他競品，在輕度越野的抓地力和脫困能力上具備絕對優勢，相信在濕滑路面上也能提供駕駛者更多安心感。
這次全新 Subaru Crosstrek 的上市，將發表會舉辦的相當盛大，想必接下來肯定會成為品牌強推的車款，再加上臺灣車市中型 SUV 的熱潮不減，同級競爭對手也相當多元的情況下，究竟 Subaru Crosstrek 是否能夠在市場上站穩腳步，就有帶日後銷售成績檢視了。