全新車名大改款登場　Subaru The All-New Crosstrek 試駕

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臺灣 Subaru 總代理意美汽車於 5/16 正式在臺發表全新的 Crosstrek 車系，作為接替 XV 車系的新世代車型。

輪圈搭配 18 吋雙色切削鋁合金鋁圈。

LED 前霧燈。

輪弧防刮材質上具備真實開孔的導流孔。

方向燈整合在與車身不同色的後照鏡上。

車頂配有行李架。

立體的 C 字尾燈組。

車尾的銘牌左側為品牌名稱與 AWD，右側為車型名稱與安全配備 EyeSight。

車頂與車身不同色的鯊魚鰭天線相當大。

方向盤為正圓設計，左方按鍵為娛樂系統、通話系統、儀表資訊等操作，右方則為主動安全系統操作。

車載系統放大現行用於 Subaru 其他車款的 11.6 吋直立螢幕

排檔仍採傳統排檔桿設計。

前座中控台下方提供一個 3.5mm 外接音源接口、3.0A Type-c 與 2.4A Type-A USB 接口各一個，後座則有 3.0A Type-c 與 2.4A Type-A USB 接口各一個。

直立式 11.6 螢幕上部有三個頁面可選擇，下方則為冷氣功能調整。

直立式的 Apple CarPlay 介面，若用習慣橫置的螢幕的話，需要稍稍習慣一下。

車載系統中亦顯示許多車輛功能。

儀表中央的液晶螢幕上方可顯示多種不同功能，中央則為 ACC 圖示。

遮陽板內的化妝鏡都具備燈光。

內裝有類 Carbon 的飾板設計。

後廂的空間為 354L，較上一代減少 31L，不過平整性表現不錯。

障板下方則有一小塊與工具組一同放置的保麗龍空間。

後坐座椅可透過座椅兩旁的釋放拉桿做 60/40 分離的傾倒。

動力方面，使用水平對臥四缸 2.0 升 NA 引擎，搭配 CVT 模擬 8 速變速箱。

後輪懸吊為獨立連桿式，搭配對稱式傳動軸設計，而排氣管則為隱藏式設計。