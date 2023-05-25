全新車色內裝更有型　Mercedes-AMG SL 推出新色新內裝 Manufaktur 高訂版本更多選擇

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Mercedes-AMG SL 共推出了八種車色供消費者做選擇，包括經典藍、矽灰、淺金屬藍色和紅寶石金屬紅色等，此外，還有四種消光色選擇，其中綠色是使用「Manufaktur」訂製獨有的。消費者還可以依照個人喜好，選擇將午夜藍色車頂軟蓬，增添個性化的風格。
在內裝方面，Mercedes-Benz 提供了內裝套件的升級選項，將座椅材質使用獨特的菱形拼接 Nappa 皮革包覆，椅背上還有刻有 AMG 標誌紋路。車內的其他部位，如扶手、中控門板、中央儀表台和下部儀表板，也使用了相同的材質。這個內裝套件還配備了使用 Nappa 皮革手工縫製的 Manufaktur 方向盤，與座椅的裝飾相呼應。此外，內裝還增加了深色毛地墊，帶有 AMG 標誌和 Nappa 皮革鑲邊，以及帶有 AMG 字樣的發光迎賓踏板和獨特的 Manufaktur 圖案，進一步提升了豪華感。
Mercedes-AMG SL 共推出多種車色供消費者做選擇。
Mercedes-Benz 目前提供了兩款引擎和三種輸出選擇。入門級的 SL43 搭載了一台 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，最大功率為 375hp，最大扭矩為 479.96Nm。而高階版的 SL55 則配備了雙渦輪增壓的 4.0 升 V8 引擎，提供 469hp 的馬力和 699.6kgm 的扭矩。而在 SL63 Roadster 中，這款引擎的輸出則增加到 577hp 的馬力和 799Nm 的扭矩。SL63 Roadster 的高動力輸出，能夠令其在 3.5 秒內從靜止加速到 60 英里（約為 96 公里）。
內裝套件也提供升級的選項。
Mercedes-Benz 尚未公佈 Manufaktur 升級版本的價格，預計將在接近上市日期時才會公布。該汽車製造商計劃在第四季開放 SL Manufaktur 的訂購，因此預計這款經過精心打造的敞篷車可能要到 2024 年初才會在路上亮相。